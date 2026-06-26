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Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 26 de junho, o último da temporada

Neste episódio, olhamos para os números atualizados sobre a população de Portugal para saber o perfil da comunidade brasileira, que já ultrapassa os 574 mil cidadãos.

O Radar DN Brasil chega ao final da sua primeira temporada! Neste episódio, olhamos para os números atualizados sobre a população de Portugal para saber o perfil da comunidade brasileira, que já ultrapassa os 574 mil cidadãos.

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Falamos também sobre o uso de desinformação nas redes sociais pela extrema-direita portuguesa, com dados do relatório que contou com a participação da organização Aletheia Fact, do Brasil, na análise.

Tem ainda um balanço sobre as entregas dos primeiros títulos de residência pela AIMA, novidades sobre o plano da União Europeia para criação da moeda Euro digital, e vamos conhecer o trabalho da artesã brasileira que criou velas em formato de pastel de nata que são oferecidas aos artistas do Rock in Rio Lisboa.

Continue acompanhando o nosso videocast especial: Radar DN Brasil no Fórum de Lisboa

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Em Lisboa, próximo presidente do STJ explica função do tribunal. "Farol da Lei Federal" no Brasil
O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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