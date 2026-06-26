O Radar DN Brasil chega ao final da sua primeira temporada! Neste episódio, olhamos para os números atualizados sobre a população de Portugal para saber o perfil da comunidade brasileira, que já ultrapassa os 574 mil cidadãos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Falamos também sobre o uso de desinformação nas redes sociais pela extrema-direita portuguesa, com dados do relatório que contou com a participação da organização Aletheia Fact, do Brasil, na análise.Tem ainda um balanço sobre as entregas dos primeiros títulos de residência pela AIMA, novidades sobre o plano da União Europeia para criação da moeda Euro digital, e vamos conhecer o trabalho da artesã brasileira que criou velas em formato de pastel de nata que são oferecidas aos artistas do Rock in Rio Lisboa.Continue acompanhando o nosso videocast especial: Radar DN Brasil no Fórum de Lisboa.Em Lisboa, próximo presidente do STJ explica função do tribunal. "Farol da Lei Federal" no Brasil.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Preciso de um ano de descontos para renovar minha autorização de residência?.Lei da Nacionalidade. Advogados pedem intervenção da Provedoria para garantir regime transitório