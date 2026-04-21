Lula durante chegada ao Palácio de São Bento para encontro com Luís Montenegro, 21 de abril de 2026.
Lula durante chegada ao Palácio de São Bento para encontro com Luís Montenegro, 21 de abril de 2026.Gerardo Santos
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Mais de 235 mil brasileiros regularizados em dois anos. Lula frustra expectativas e não comenta imigração

Primeiro-ministro Luís Montenegro fala em "esclarecimento público" sobre o tema da imigração, enquanto presidente brasileiro apenas elogia integração e destaca lado "trabalhador" do povo brasileiro.
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O presidente do Brasil frustrou as expectativas da comunidade brasileira e não comentou de forma significativa as mudanças nas leis de imigração e nacionalidade por parte do Governo de Portugal durante a declaração conjunta que fez com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, após a reunião na tarde desta terça-feira, 21 de abril.

Articulações de brasileiros no país ansiavam por um posicionamento mais contundente do Governo do Brasil sobre as questões de imigração. O tema foi, dias antes, tratado como "delicado" pelo secretário para Europa e América do Norte de Lula, antes do embarque para a viagem, que destacou, inclusive, o combate à xenofobia como uma agenda certa a ser tratada.

No entanto, Lula ficou pelos agradecimentos e pelas desculpas, por, apenas agora, ter feito uma visita a "este homem, que já foi três vezes ao Brasil", disse em referência ao primeiro-ministro

Sobre a presença da comunidade brasileira em Portugal, Lula foi só elogios. "Se tem um povo trabalhador é o povo brasileiro, se tem um povo que gosta de trabalhar e que aprende com muita facilidade é o povo brasileiro", afirmou.

Foi Luís Montenegro quem fez o que chamou de "necessidade de algum esclarecimento público" sobre o tema, ao afirmar que "o Governo de Portugal regularizou mais de 235 mil processos de imigrantes brasileiros" nos últimos dois anos, afirmando que são pessoas que "hoje estão absolutamente cumpridoras da regulação e com uma cidadania integral e plena para poderem cumprir os seus sonhos e objetivos."

Segundo o primeiro-ministro, "a nível global tratou-se de 400 mil processos pendentes", referindo-se à transição do que foi passado do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para a atual Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), e afirmando que, destes, "nós tivemos apenas cerca de cinco mil casos em que a decisão final da administração portuguesa foi a de interferir os pedidos de brasileiros que queriam regularizar a situação e não preenchiam os respectivos requisitos."

Segundo o primeiro-ministro, "estamos a falar de uma taxa inferior a 5%, o que diz bem daquilo que é a relação e a necessidade de algum esclarecimento público sobre esta matéria", completou

Lula ainda destacou o papel de Portugal na concretização do acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia e a sintonia com Portugal no posicionamento internacional em busca de mais diálogos pelo fim de diversos conflitos.

Da reunião com Luís Montenegro o presidente brasileiro seguiu para o Palácio de Belém, para o primeiro encontro com o novo presidente português, António José Seguro.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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