Mais de 235 mil brasileiros regularizados em dois anos. Lula frustra expectativas e não comenta imigração

O presidente do Brasil frustrou as expectativas da comunidade brasileira e não comentou de forma significativa as mudanças nas leis de imigração e nacionalidade por parte do Governo de Portugal durante a declaração conjunta que fez com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, após a reunião na tarde desta terça-feira, 21 de abril.Articulações de brasileiros no país ansiavam por um posicionamento mais contundente do Governo do Brasil sobre as questões de imigração. O tema foi, dias antes, tratado como "delicado" pelo secretário para Europa e América do Norte de Lula, antes do embarque para a viagem, que destacou, inclusive, o combate à xenofobia como uma agenda certa a ser tratada.No entanto, Lula ficou pelos agradecimentos e pelas desculpas, por, apenas agora, ter feito uma visita a "este homem, que já foi três vezes ao Brasil", disse em referência ao primeiro-ministro. Sobre a presença da comunidade brasileira em Portugal, Lula foi só elogios. "Se tem um povo trabalhador é o povo brasileiro, se tem um povo que gosta de trabalhar e que aprende com muita facilidade é o povo brasileiro", afirmou.Foi Luís Montenegro quem fez o que chamou de "necessidade de algum esclarecimento público" sobre o tema, ao afirmar que "o Governo de Portugal regularizou mais de 235 mil processos de imigrantes brasileiros" nos últimos dois anos, afirmando que são pessoas que "hoje estão absolutamente cumpridoras da regulação e com uma cidadania integral e plena para poderem cumprir os seus sonhos e objetivos."Segundo o primeiro-ministro, "a nível global tratou-se de 400 mil processos pendentes", referindo-se à transição do que foi passado do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para a atual Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), e afirmando que, destes, "nós tivemos apenas cerca de cinco mil casos em que a decisão final da administração portuguesa foi a de interferir os pedidos de brasileiros que queriam regularizar a situação e não preenchiam os respectivos requisitos."Segundo o primeiro-ministro, "estamos a falar de uma taxa inferior a 5%, o que diz bem daquilo que é a relação e a necessidade de algum esclarecimento público sobre esta matéria", completouLula ainda destacou o papel de Portugal na concretização do acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia e a sintonia com Portugal no posicionamento internacional em busca de mais diálogos pelo fim de diversos conflitos.Da reunião com Luís Montenegro o presidente brasileiro seguiu para o Palácio de Belém, para o primeiro encontro com o novo presidente português, António José Seguro..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Brasil e Portugal vivem melhor momento", diz Lula da Silva, enquanto Montenegro "esclarece" sobre imigração.Imigração vai ser tema nas reuniões de Lula com Montenegro e Seguro