Lula viaja para cúpula do G7, na França, de olho em novo encontro com Donald Trump

As últimas questões envolvendo a relação entre o Brasil e os Estados Unidos vão estar no centro da agenda do presidente Lula em mais uma viagem internacional, à França, para participar da cúpula do G7.O presidente brasileiro embarca neste domingo, 14 de junho, rumo a Évian-les-Bains. Oficialmente, não foi feito nenhum pedido de agenda bilateral entre Brasil e Estados Unidos, mas a expectativa é de que Lula possa ter um encontro com Donald Trump nos bastidores das reuniões.O co-fundador e editor-chefe do The Brazilian Report, Gustavo Ribeiro, analisa o cenário.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..EUA propõem novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros após investigação comercial.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 12 de junho