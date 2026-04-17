Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 17 de abril

Nesta edição, mostramos como funciona o sistema que vai emitir a nova carteira de identidade nacional para brasileiros no exterior.Falamos sobre a falta de interesse dos brasileiros nos investimentos culturais para receber um visto gold, sobre as filas no aeroporto de Lisboa com o novo controle de passageiros.Tem ainda toda a agenda que Lula vai discutir com os chefes de Governo e de Estado em Portugal e uma viagem ao museu do azulejo de Estremoz, que vai inspirar a implementação de um museu semelhantes em São Luís, no Maranhão.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 10 de abril."Como cidadãos, temos que saber como proceder", diz brasileiro durante teste de alerta de tsunami em Lisboa