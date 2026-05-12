"Entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e enche-nos de grande alegria"

A presença dos peregrinos brasileiros e a relação de proximidade entre o Santuário de Fátima e a Igreja Católica no Brasil são motivo de alegria para o padre Carlos Cabecinhas, reitor do espaço."A percepção que temos é a de que a devoção à Nossa Senhora de Fátima continua a crescer no Brasil e isso chega nos diversos modos, nomeadamente nos muitos convites que nos são feitos para o Santuário de Fátima se tornar presente de algum modo em muitas atividades relacionadas com Fátima que vão ocorrendo por todo o Brasil", afirma o reitor ao DN Brasil.Segundo o padre, são muitas as iniciativas que promovem um contato frequente entre os dois lados do Atlântico. "Há uma série de santuários de Fátima que estão a ser construídos, igrejas dedicadas à Nossa Senhora de Fátima, há congressos, simpósios, fóruns que são promovidos para falar de Fátima e da sua mensagem, como há também muitas outras atividades que dão conhecimento ao Santuário de Fátima e para as quais somos convidados", diz o religioso, destacando que "o Brasil é um continente, é um país enormíssimo" e que o santuário português tenta atender os convites "de acordo com aquilo que nos é possível".O reitor é enfático ao falar sobre a relação com o Brasil. "É verdade que este entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e a nós enche-nos de grande alegria".O padre esteve recentemente no país para um fórum de turismo religioso no em Jacarezinho, no Paraná, e destaca que conheceu "mesmo ali naquela região um santuário dedicado à Nossa Senhora de Fátima que vai ser, dentro de pouco tempo, declarado como Santuário Diocesano oficial".Na ocasião, outros membros da equipe do santuário português acompanharam iniciativas ligadas à Fátima no estado. "É precisamente este dinamismo que vai existindo um pouco por todo lado. Mas estou a falar do estado do Paraná, podíamos falar também de tantos outros lugares no Brasil onde esta vitalidade da mensagem de Fátima é evidente", completa o reitor.Embora os grupos de peregrinos do Brasil não figurem entre os maiores a acompanhar as ações in loco em Fátima, o "ligeiro aumento" na presença, ainda que sem números, foi citado pelo padre na coletiva de imprensa desta terça-feira, 12 de maio. De 1 de janeiro até esta segunda-feira, 11 de maio, o Santuário de Fátima recebeu 1.127.762 peregrinos, crescimento de pouco mais de 1%, em comparação com o ano passado, mesmo com os estragos que a tempestade Kristin deixou na região de Leiria no começo do ano.São os espanhóis, poloneses, americanos, italianos e sul-coreanos que lideram entre os grupos de estrangeiros. A procissão das velas deste 12 de maio vai reunir milhares de pessoas que esperam pelo momento de celebrar, no dia 13, os 109 das aparições de Nossa Senhora..Fátima. Mais peregrinos em 2026, mesmo após estragos causados pela tempestade Kristin.Turismo religioso "consolidado" entre santuários no Brasil e Portugal