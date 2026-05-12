O padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, destaca a crescente devoção por Nossa Senhora no Brasil.
O padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, destaca a crescente devoção por Nossa Senhora no Brasil.Paulo Spranger
DN Brasil

"Entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e enche-nos de grande alegria"

Às vésperas de mais um 13 de maio, o reitor do Santuário de Fátima fala ao DN Brasil sobre a presença dos peregrinos brasileiros e a proximidade com ações da Igreja Católica no Brasil.
Publicado a

A presença dos peregrinos brasileiros e a relação de proximidade entre o Santuário de Fátima e a Igreja Católica no Brasil são motivo de alegria para o padre Carlos Cabecinhas, reitor do espaço.

"A percepção que temos é a de que a devoção à Nossa Senhora de Fátima continua a crescer no Brasil e isso chega nos diversos modos, nomeadamente nos muitos convites que nos são feitos para o Santuário de Fátima se tornar presente de algum modo em muitas atividades relacionadas com Fátima que vão ocorrendo por todo o Brasil", afirma o reitor ao DN Brasil.

Segundo o padre, são muitas as iniciativas que promovem um contato frequente entre os dois lados do Atlântico. "Há uma série de santuários de Fátima que estão a ser construídos, igrejas dedicadas à Nossa Senhora de Fátima, há congressos, simpósios, fóruns que são promovidos para falar de Fátima e da sua mensagem, como há também muitas outras atividades que dão conhecimento ao Santuário de Fátima e para as quais somos convidados", diz o religioso, destacando que "o Brasil é um continente, é um país enormíssimo" e que o santuário português tenta atender os convites "de acordo com aquilo que nos é possível".

O reitor é enfático ao falar sobre a relação com o Brasil. "É verdade que este entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e a nós enche-nos de grande alegria".

O padre esteve recentemente no país para um fórum de turismo religioso no em Jacarezinho, no Paraná, e destaca que conheceu "mesmo ali naquela região um santuário dedicado à Nossa Senhora de Fátima que vai ser, dentro de pouco tempo, declarado como Santuário Diocesano oficial".

Na ocasião, outros membros da equipe do santuário português acompanharam iniciativas ligadas à Fátima no estado. "É precisamente este dinamismo que vai existindo um pouco por todo lado. Mas estou a falar do estado do Paraná, podíamos falar também de tantos outros lugares no Brasil onde esta vitalidade da mensagem de Fátima é evidente", completa o reitor.

Embora os grupos de peregrinos do Brasil não figurem entre os maiores a acompanhar as ações in loco em Fátima, o "ligeiro aumento" na presença, ainda que sem números, foi citado pelo padre na coletiva de imprensa desta terça-feira, 12 de maio. De 1 de janeiro até esta segunda-feira, 11 de maio, o Santuário de Fátima recebeu 1.127.762 peregrinos, crescimento de pouco mais de 1%, em comparação com o ano passado, mesmo com os estragos que a tempestade Kristin deixou na região de Leiria no começo do ano.

São os espanhóis, poloneses, americanos, italianos e sul-coreanos que lideram entre os grupos de estrangeiros. A procissão das velas deste 12 de maio vai reunir milhares de pessoas que esperam pelo momento de celebrar, no dia 13, os 109 das aparições de Nossa Senhora.

O padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, destaca a crescente devoção por Nossa Senhora no Brasil.
Fátima. Mais peregrinos em 2026, mesmo após estragos causados pela tempestade Kristin
O padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, destaca a crescente devoção por Nossa Senhora no Brasil.
Turismo religioso "consolidado" entre santuários no Brasil e Portugal
Santuário de Fátima
aparições de fátima
Nossa Senhora de Fátima
Brasileiros em Portugal
Carlos Cabecinhas
Diário de Notícias
www.dn.pt