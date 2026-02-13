Radar DN Brasil

Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 13 de fevereiro

Programa fala com brasileiros em Coimbra e Leiria sobre as tempestades em Portugal; presidente eleito vai receber projeto que altera lei da nacionalidade; cursinho para Encceja com inscrições abertas.

Boletim de notícias vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil
