Nova norma para alimentos na bagagem dos viajantes entra em vigor. Saiba o que não pode entrar no Brasil

Já está em vigor a nova norma do Ministério da Agricultura que rege as permissões e proibições de entrada de produtos alimentares na bagagem de viajantes que chegam ao Brasil oriundos de outros países.Neste momento, todos os produtos de origem suína, até os famosos presuntos espanhóis, estão proibidos pelo risco de transmissão da peste suína. Os queijos de leite cru, como o Serra da Estrela, de Portugal, também não estão permitidos.Veja no Radar DN Brasil a entrevista com o coordenador-geral da Vigilância Agropecuária Internacional.Confira os detalhes no site do ministério.