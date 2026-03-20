Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 20 de março

No Radar DN Brasil de hoje, a editora-executiva do DN Margarida Vaqueiro-Lopes comenta o caso do Banco Master e recorda a transação de oito milhões de euros de Daniel Vorcaro para comprar um banco em Portugal.A editora do DN Brasil Amanda Lima traz informações sobre o novo app português para registro de viajantes, que faz parte do sistema europeu de controle de passageiros.Iara Lemos comenta, de Brasília, a promulgação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, assinado pelo presidente do Senado Davi Alcolumbre esta semana.O reporter Nuno Tibiriçá conversa com Gregório Duvivier e Ricardo Araújo Pereira sobre língua portuguesa e a proximidade cultural entre Brasil e Portugal.E mais! Assine o DN Brasil no YouTube e no Spotify para não perder.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..No mês da mulher, crescem alertas sobre os riscos de tráfico de brasileiras para Portugal e Europa.Concurso 'Amigos do Brasil' vai premiar alunos e professores em Portugal para combater xenofobia nas escolas