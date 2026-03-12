AIMA acelera envio de cartões renovados

A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) começou a acelerar o envio de títulos de residência renovados pela Estrutura de Missão no segundo semestre de 2025. Uma fonte da agência afirmou ao DN Brasil que, nas últimas semanas, cerca de 20.000 documentos para emissão na Casa da Moeda.O número é resultado de um esforço na análise das renovações para acelerar o envio. Assim, milhares de documentos chegaram às casas dos imigrantes ou estão em vias de serem enviados, pelo que as pessoas que estão à espera "devem estar atentas".A mesma fonte destaca que pelo menos 50% de todos os cartões já foram enviados. Este esforço continuará este mês e também na primeira quinzena de abril, porque A AIMA também está atenta à data de 15 de abril, quando a maior parte dos comprovantes de renovação perde a validade. Outro dado é que, dos 10 mil títulos de residência devolvidos, muitos já foram retirados, restando cerca de 1.800 documentos disponíveis na loja da AIMA nos Anjos. O local, inclusive, está de portas abertas aos sábados para facilitar a entrega aos imigrantes.Em relação aos indeferimentos, em breve serão enviadas notificações para aqueles que tiveram o pedido inicialmente recusado. Isso também é resultado da aceleração na análise dos processos nas últimas semanas.A demora no envio dos cartões renovados é uma crítica que ocorre desde o início da operação. O prazo legal é de 60 dias, mas com frequência é desrespeitado pela AIMA, pelo elevado número de documentos.Além disso, são várias as situações de imigrantes prejudicados pela demora e pelo não reconhecimento do comprovante de renovação. Entidades do próprio Governo como o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e Segurança Social não aceitam o documento oficial Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Comprovantes. Governo afirma que realizou reuniões com entidades para que documentos sejam reconhecidos.Comprovativos da AIMA sem eficácia no apoio a imigrantes