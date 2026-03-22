Acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é promulgado no Brasil. Entenda próximos passos

O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi promulgado pelo Congresso Nacional esta semana. Agora o texto deve levar cerca de 60 dias até começar a ter efeitos.Do lado europeu, ainda é preciso que os parlamentos nacionais de todos os países do bloco ratifiquem o acordo, mas a Comissão Europeia já afirmou que vai iniciar uma aplicação provisória dos termos comerciais. A colaboradora Iara Lemos comenta no Radar DN Brasil.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 20 de março.Saiba como funciona o novo app para comunicação de viagens a Portugal