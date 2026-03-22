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Acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é promulgado no Brasil. Entenda próximos passos

Acordo foi assinado esta semana pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Expectativa é de que texto já comece a produzir efeitos em 60 dias.

O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi promulgado pelo Congresso Nacional esta semana. Agora o texto deve levar cerca de 60 dias até começar a ter efeitos.

Do lado europeu, ainda é preciso que os parlamentos nacionais de todos os países do bloco ratifiquem o acordo, mas a Comissão Europeia já afirmou que vai iniciar uma aplicação provisória dos termos comerciais. A colaboradora Iara Lemos comenta no Radar DN Brasil.

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