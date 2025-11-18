Quer voltar para o Brasil e precisa de apoio financeiro? Evento gratuito informa como solicitar

"Retorno voluntário e reintegração" é tema de sessão gratuita promovida pela Casa do Brasil na próxima semana. Será explicado como participar do Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração - ARVoReIX, da Organização Internacional para as Migrações (OIM). O programa custeia o dinheiro da passagem e despesas básicas, além da possibilidade de apoio na reintegração no país de origem.A sessão será online, via Microsoft TEAMS, e contará com a presença de representante OIM. Será explicado em que consiste o programa e as condições para ter acesso ao mesmo. Haverá a possibilidade de fazer perguntas por parte das pessoas participantes.Como o DN revelvou em reportagem, quer nos cidadãos que procuram apoio, quer nos que o recebem efetivamente, os brasileiros são a maioria, situação que se mantêm inalterada desde o início do programa. Segundo Vasco Malta, chefe de missão da OIM, são três as razões reportadas por quem solicita este apoio: dificuldades financeiras, não conseguir atuar na área de formação e, mais recentemente, os obstáculos para conseguir o título de residência.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O link para participar desta sessão está disponível aqui. As pessoas inscritas vão receber um e-mail com as instruções de acesso no dia anterior da sessão. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail sessaocbl@gmail.com. As vagas são limitadas e as inscrições serão encerradas quando o limite for atingido.Esta atividade da Casa do Brasil integra o projeto FAMI2030 – FAMI 00326600 Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) – Migrar com Direitos: Integrar para a Igualdade, financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). Sessões anteriores abordaram temas como a percursos educativos em Portugal, Lei da Nacionalidade, equivalência de diplomas, processos de regularização, saúde mental e a nova lei de imigração. Ainda dá tempo de se inscrever para o evento desta semana, que é sobre renovações de títulos de residência.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Demora em obter regularização leva imigrantes a regressarem ao país de origem.Programa de retorno voluntário ao Brasil: como solicitar em Portugal