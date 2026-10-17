Diante dos altos preços dos aluguéis em Portugal, muitos brasileiros acabam por abrir um negócio na própria casa.
Diante dos altos preços dos aluguéis em Portugal, muitos brasileiros acabam por abrir um negócio na própria casa.Foto: Valery Fedotov
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Quer abrir um negócio em casa em Portugal? Saiba quais licenças são necessárias

Trabalhar sem alugar um espaço comercial pode ser uma alternativa para quem está começando. Em mais um Guia do Imigrante, o DN Brasil explica as regras para empreender a partir de casa.
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Com cada vez mais brasileiros empreendendo em Portugal, abrir o próprio negócio tornou-se uma alternativa para muitos imigrantes que procuram novas oportunidades no país. Mas diante dos altos preços dos aluguéis, especialmente em cidades como Lisboa e Porto, manter um espaço comercial pode representar uma despesa difícil de assumir para quem está começando. É nesse cenário que surge uma possibilidade: abrir um negócio na própria casa.

Seja para vender produtos pela internet, prestar serviços ou produzir alimentos, trabalhar a partir de casa é uma opção, mas nem todas as atividades seguem as mesmas regras. Em mais um Guia do Imigrante, o DN Brasil explica quais autorizações podem ser necessárias e por onde começar.

O primeiro passo é abrir atividade nas Finanças, caso o negócio seja desenvolvido como trabalhador independente, indicando o código correspondente à atividade econômica exercida (CAE ou código CIRS, conforme o caso). O procedimento pode ser feito gratuitamente pelo Portal das Finanças.

Para os brasileiros sem nacionalidade europeia, também é necessário verificar se o visto ou a autorização de residência permite exercer atividade independente.

Mas é preciso ter licença para trabalhar em casa? Depende. Atividades realizadas exclusivamente pelo computador, como design, consultoria ou prestação de serviços digitais, normalmente não exigem uma licença comercial específica para o imóvel.

Já negócios que envolvam atendimento presencial, produção de mercadorias ou adaptação da residência podem precisar de autorizações adicionais. Quem mora de aluguel também deve verificar as condições do contrato e se a utilização pretendida é compatível com o imóvel.

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No setor alimentar, por exemplo, é possível produzir determinados alimentos em casa, mas existem regras específicas. Segundo a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), estabelecimentos industriais de alimentos de origem não animal instalados em residências precisam de licenciamento no âmbito do Sistema de Indústria Responsável (SIR) e registro na DGAV, além de cumprir normas de higiene e segurança alimentar.

Para descobrir quais exigências se aplicam a cada negócio, o empreendedor pode consultar os guias e simuladores disponíveis no portal gov.pt ou procurar a Câmara Municipal da região. Também é possível esclarecer dúvidas com a Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE), pelo telefone 217 919 200 ou pelo e-mail rjacsr.apoio@dgae.gov.pt.

Antes de investir em equipamentos ou adaptar um cômodo da residência, vale confirmar se a atividade pretendida pode funcionar legalmente naquele espaço.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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