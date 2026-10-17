Com cada vez mais brasileiros empreendendo em Portugal, abrir o próprio negócio tornou-se uma alternativa para muitos imigrantes que procuram novas oportunidades no país. Mas diante dos altos preços dos aluguéis, especialmente em cidades como Lisboa e Porto, manter um espaço comercial pode representar uma despesa difícil de assumir para quem está começando. É nesse cenário que surge uma possibilidade: abrir um negócio na própria casa.Seja para vender produtos pela internet, prestar serviços ou produzir alimentos, trabalhar a partir de casa é uma opção, mas nem todas as atividades seguem as mesmas regras. Em mais um Guia do Imigrante, o DN Brasil explica quais autorizações podem ser necessárias e por onde começar.O primeiro passo é abrir atividade nas Finanças, caso o negócio seja desenvolvido como trabalhador independente, indicando o código correspondente à atividade econômica exercida (CAE ou código CIRS, conforme o caso). O procedimento pode ser feito gratuitamente pelo Portal das Finanças. Para os brasileiros sem nacionalidade europeia, também é necessário verificar se o visto ou a autorização de residência permite exercer atividade independente.Mas é preciso ter licença para trabalhar em casa? Depende. Atividades realizadas exclusivamente pelo computador, como design, consultoria ou prestação de serviços digitais, normalmente não exigem uma licença comercial específica para o imóvel. Já negócios que envolvam atendimento presencial, produção de mercadorias ou adaptação da residência podem precisar de autorizações adicionais. Quem mora de aluguel também deve verificar as condições do contrato e se a utilização pretendida é compatível com o imóvel.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! No setor alimentar, por exemplo, é possível produzir determinados alimentos em casa, mas existem regras específicas. Segundo a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), estabelecimentos industriais de alimentos de origem não animal instalados em residências precisam de licenciamento no âmbito do Sistema de Indústria Responsável (SIR) e registro na DGAV, além de cumprir normas de higiene e segurança alimentar.Para descobrir quais exigências se aplicam a cada negócio, o empreendedor pode consultar os guias e simuladores disponíveis no portal gov.pt ou procurar a Câmara Municipal da região. Também é possível esclarecer dúvidas com a Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE), pelo telefone 217 919 200 ou pelo e-mail rjacsr.apoio@dgae.gov.pt. Antes de investir em equipamentos ou adaptar um cômodo da residência, vale confirmar se a atividade pretendida pode funcionar legalmente naquele espaço..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Quais vistos para morar em Portugal ainda podem ser solicitados no Brasil?.Portugal é a porta de entrada na Europa com mais vantagens para quem importa do Brasil \n