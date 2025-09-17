Quais os documentos necessários para renovar o passaporte brasileiro?

Recentemente, uma leitora do DN Brasil nos escreveu perguntando se estar com o título de residência vencido era um impeditivo para renovar o passaporte brasileiro. A resposta é: não. O passaporte é um documento que independe do status de imigração do cidadão, por isso, pode ser renovado com o título de residência vencido.E quais os documentos necessários para a renovação? Mais este Guia do Imigrante explica o procedimento.Formulário preenchido e impresso.1 foto 3x4 com fundo branco, sem sorriso e atual.Passaporte anterior, válido ou não.Para pessoas solteiras, certidão de nascimento original ou cópia autenticada.Para casados, divorciados, viúvos, certidão de casamento brasileira original ou cópia autenticada com as respectivas averbações em caso de mudança de nome e estado civil. Registro de Casamento do Consulado para quem casou em Portugal.Documento original brasileiro com foto ou cópia autenticada (carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho).Título de Eleitor e comprovante de votação ou quitação eleitoral (para pessoas entre 18 a 70 anos) Certificado de reservista para homens entre 18 e 45 anos.Fotocópias de todos os documentos apresentados..Título de eleitor cancelado traz impedimentos ao imigrante em Portugal.E como fazer o procedimento?O processo é online, pelo sistema e escolhendo a opção “NOVO SERVIÇO”. É necessário indicar o tipo de passaporte a ser solicitado, de menor ou adulto. Após preencher todas as informações solicitadas e anexar cópias digitais dos documentos, o pedido é enviado para validação. Os pedidos são examinados por ordem de recebimento e podem ser acompanhados pelo sistema e-consular. Caso haja algum erro, o cidadão vai ser informado, por e-mail, para a correção. Quando o pedido for validado, também será informado por correspondência eletrônica, por isso é importante ficar atento. Após receber a validação, o cidadão deve escolher a data de atendimento presencial no próprio sistema e-consular, de acordo com a disponibilidade.Os preços continuam são os seguintes: 132 euros para maiores de idade; 88 euros para menores de 4 a 17 anos e 44 euros para crianças até 3 anos. A recomendação das autoridades é para que o processo de renovação seja feito no máximo até seis meses antes do data de expiração do documento, mas, por segurança, é até melhor antes. Em agosto, o Consulado-Geral de Lisboa emitiu 1201 passaportes e Autorizações de Retorno ao Brasil.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Guia do Imigrante: quando procurar o consulado? e a embaixada?.Pergunte ao Advogado: perco direitos se tiver mais de uma nacionalidade além da brasileira?