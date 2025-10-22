Publicada. Nova Lei dos Estrangeiros sai no Diário da República e vai entrar em vigor

A nova Lei dos Estrangeiros, com as alterações aprovadas no parlamento e promulgadas pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, foi publicada no Diário da República nesta quarta-feira, 22 de outubro, e passa a valer a partir do dia seguinte: 23 de outubro.O texto foi a segunda tentativa do Governo de endurecer o controle de imigração, depois que a primeira versão teve pontos considerados inconstitucionais. Marcelo Rebelo de Sousa justificou esta promulgação. “Vendo atentamente o que foi feito e o que resultou da revisão dos vários pontos que o Tribunal Constitucional tinha colocado, posso dizer que foram minimamente cumpridos aquilo que eram os requisitos, as exigências colocadas”, declarou o Presidente da República, que garantiu que, se tivesse dúvidas sobre a nova versão da lei, o diploma “voltava para o tribunal”.Entre as principais mudanças que entram em vigor agora estão:Restrições ao visto de procura de trabalho.Fim da possibilidade de pedido de uma autorização de residência CPLP já dentro do território nacional.Reagrupamento familiar limitado.Leia abaixo a reportagem completa sobre as alterações à Lei de Estrangeiros..Nova Lei dos Estrangeiros entra em vigor amanhã. O que muda?.Veja aqui o texto completo publicado no Diário da República.caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros dominam emissão de termos para Tech Visa. Visto ainda atrai empresas que buscam internacionalizar.Atualizações digitais da AIMA: acompanhamento online dos pedidos e renovação de títulos a vencer em novembro