Imigrantes estão com medo das abordagens em Braga.
Imigrantes estão com medo das abordagens em Braga.Foto: Canva
DN Brasil

PSP afirma que notificações de abandono voluntário e polícias à paisana estão de acordo com a lei

A PSP respondeu ao DN Brasil após pedido de esclarecimentos sobre operações em Braga.
Publicado a

As Notificações de Abandono Voluntário (NAVs) são emitidas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) “em conformidade com a legislação em vigor”, e operações com policiais à paisana estão de acordo com “os normativos legal e regulamentarmente aplicáveis”. A resposta é da PSP após o pedido de esclarecimentos do DN Brasil sobre as operações de fiscalização de imigrantes em Braga.

“Os policiais da PSP exercem as suas funções de acordo com os normativos legal e regulamentarmente aplicáveis, podendo a atuação em traje civil constituir uma das modalidades previstas”, explica. A força de segurança também ressalta que não pode dar mais detalhes da operação em concreto por necessitar de mais “dados concretos”.

Sobre levar os imigrantes ao posto policial, a PSP ressalta que isso também está dentro da lei. “A condução de cidadãos para instalações policiais apenas ocorre em circunstâncias legalmente tipificadas, sendo imprescindível a análise da situação concreta para qualquer apreciação”, destaca. O DN Brasil perguntou se é obrigatório andar com o passaporte físico, mas não obteve resposta sobre essa questão.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

As abordagens da PSP e também da Guarda Nacional Republicana (GNR) preocupam imigrantes, em especial os que aguardam o pedido de título de residência por ação judicial. Aqueles que renovaram o documento, mas ainda não receberam o cartão, também demonstram preocupação, pois o comprovativo do governo já não tem validade em alguns casos.

Em 2025, a PSP executou 276 processos de afastamento de imigrantes, mais 101 do que em 2024 (aumento de 58%). Destes processos de afastamento, 161 foram referentes a expulsões judiciais, 69 de afastamento coercivo, 21 de condução à fronteira e 21 casos inadmissíveis.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Imigrantes estão com medo das abordagens em Braga.
Imigrantes em Braga são abordadas pela PSP à paisana e recebem carta de saída mesmo com processo de regularização
Imigrantes estão com medo das abordagens em Braga.
PSP afirma que imigrantes à espera de decisão judical para CPLP podem receber notificação de abandono voluntário
PSP
Imigração
Imigrantes
Diário de Notícias
www.dn.pt