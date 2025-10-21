DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
“Na prática, cidadãos sem documentação em sua posse ou sem pedido acessível no sistema da AIMA podem ser notificados para abandonar voluntariamente o território nacional".
“Na prática, cidadãos sem documentação em sua posse ou sem pedido acessível no sistema da AIMA podem ser notificados para abandonar voluntariamente o território nacional".Foto: Reinaldo Rodrigues
DN Brasil

PSP afirma que imigrantes à espera de decisão judical para CPLP podem receber notificação de abandono voluntário

O DN Brasil perguntou à PSP sobre o assunto, uma vez que Portugal vive um momento de mudança da lei, aumento das fiscalizações e milhares de cidadãos à espera de uma resposta do tribunal - ou que a AIMA cumpra a determinação judicial.
Publicado a

"O fato de um cidadão estrangeiro ter apresentado uma ação judicial para obrigar a AIMA a realizar um agendamento para a concessão de autorização de residência CPLP (por omissão administrativa ou outro fundamento) não equivale automaticamente à regularização de sua situação de permanência em território nacional". Esta é a resposta oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP) ao DN Brasil sobre a situação de milhares de brasileiros e brasileiras que aguardam a decisão judicial ou o agendamento junto à Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

O jornal questionou a instituição para esclarecer o tema, que afeta um grande número de imigrantes. A PSP ainda confirma que pessoas nessa situação podem receber uma notificação de abandono voluntário durante fiscalizações realizadas em todo o país.

“Na prática, cidadãos sem documentação em sua posse ou sem pedido acessível no sistema da AIMA podem ser notificados para abandonar voluntariamente o território nacional (conforme o artigo 138.º da Lei de Estrangeiros), mesmo que, em teoria, tenham direito à autorização de residência CPLP”, explica a PSP.

E já há casos assim. Na semana passada, o advogado Matheus Marchesi atendeu três clientes nessa situação na região de Aveiro. Em entrevista ao DN Brasil, o profissional classificou o caso como “grave”. Em um dos episódios, uma cidadã com ação judicial, emprego e residência fixa foi abordada e recebeu, na hora, a notificação.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

O DN Brasil teve acesso a esse documento da PSP, no qual a medida é justificada com três argumentos: “Não é titular de visto válido nem se encontra no período de permanência autorizado”; “Não é titular de visto válido em Portugal”; e “Não está a aguardar decisão relativa a pedido de autorização de residência, de proteção internacional ou de proteção temporária”.

Um dos motivos citados é que, de fato, a PSP não possui acesso à base de dados dos tribunais para consultar os processos — apenas aos registros já inseridos e em andamento nos sistemas da AIMA. Nos outros dois casos atendidos pelo advogado, os imigrantes foram orientados a comparecer à esquadra “na semana seguinte”, mas sem receber qualquer documento ou orientação adicional.

Segundo Matheus Marchesi, essa atitude da PSP “não faz sentido”. No caso da cliente que recebeu a notificação para deixar o país, o profissional já apresentou recurso.

“Forte indício”

O caso da brasileira que recebeu a notificação contrasta com outra informação fornecida pela PSP ao DN Brasil. “A existência da ação judicial pode ser considerada um forte indício de intenção de regularização e pode ser levada em conta no momento de uma abordagem policial por parte da PSP ou da GNR, especialmente se a entrada no país foi legal, não há antecedentes criminais, nem ordem de expulsão ou proibição de entrada.”

Ao mesmo tempo, a instituição explica essa posição: “A ausência de comprovante de pedido ou de outros documentos pode criar vulnerabilidade e incertezas durante fiscalizações, pois a PSP e a GNR operam com base em documentos físicos e sistemas de validação imediata. A falta desses elementos pode gerar dúvidas sobre como proceder”, pontua a força de segurança. “Uma coisa é ter o direito; outra, é estar efetivamente em situação regular no país”, acrescenta.

Desde o fim das manifestações de interesse em junho de 2024, a entrada como turista e o pedido de regularização CPLP por meio de ação judicial tornou-se uma alternativa para viver em Portugal. Esse pedido no território está previsto em lei desde 2023, mas nunca foi implementado de forma administrativa, apenas pode ser requerido em tribunal.

Com a nova versão da legislação, promulgada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, está expressamente determinado que essa possibilidade deixa de existir. O visto CPLP permanece previsto, mas deve ser solicitado ainda no país de origem.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
“Na prática, cidadãos sem documentação em sua posse ou sem pedido acessível no sistema da AIMA podem ser notificados para abandonar voluntariamente o território nacional".
Guia do imigrante. Como ficam os prazos dos títulos de residência vencidos após o fim do decreto-lei?
“Na prática, cidadãos sem documentação em sua posse ou sem pedido acessível no sistema da AIMA podem ser notificados para abandonar voluntariamente o território nacional".
Pergunte ao Advogado: tenho ação judicial para pedido de residência, estou amparado legalmente?
Diário de Notícias
www.dn.pt