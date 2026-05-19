Projeto Sotaque reúne designers da diáspora lusófona em exposição durante a Lisbon Design Week

A exposição “Sotaque”, com foco nos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, será inaugurada na próxima segunda-feira (17), em Lisboa, como parte da programação da Lisbon Design Week 2026. O projeto reúne dez designers baseados em Portugal, com origens ligadas a países da comunidade lusófona, como Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Macau. A proposta é discutir, por meio do design, questões relacionadas à identidade, memória e experiências de migração.Com curadoria do arquiteto brasileiro Guto Requena, a mostra acontece nos Moldo Studios, espaço criativo localizado no centro de Lisboa, e segue aberta até 7 de junho. Além da exposição, o projeto prevê uma programação paralela com conversas sobre criatividade e diáspora, além de uma festa de abertura no Clube B.Leza, tradicional casa ligada à música africana na capital portuguesa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Entre os participantes da coletiva estão Eneida Lombe Tavares, Le Brimet, Macheia, Mariana Rola Pereira, Miguel Saboya e Thayra Correia, além de Adônis Evangelista, Brez Works, Kelvin Silva e Lia Marques, selecionados por meio de uma convocatória aberta. Os trabalhos apresentados utilizam técnicas e materiais variados, como cestaria, cerâmica, marcenaria, bordado, impressão 3D e upcycling.A programação inclui ainda duas conversas abertas ao público sobre design e práticas criativas ligadas à diáspora. Entre os convidados estão os artistas Le Brimet, Macheia, Miguel Saboya, Denise Santos, Indi Mateta e Zia Soares. A abertura contará também com instalação do artista sonoro brasileiro Okan Kayma e apresentações da DJ e artista angolana Indi Mateta no B.Leza.A exposição “Sotaque” acontece entre 27 de maio e 7 de junho de 2026, nos Moldo Studios, na Calçada de São Francisco 1, em Lisboa. A visitação será de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos, das 12h às 19h. A festa de inauguração será realizada no dia 27 de maio, das 21h à 1h, no Clube B.Leza. As talks acontecem nos dias 29 de maio e 5 de junho, sempre às 18h..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Projeto reúne músicos imigrantes em gravações no Porto após residência artística em Aveiro.Dia do Brasil no Porto abre inscrições para edição deste ano