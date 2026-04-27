Dia do Brasil no Porto abre inscrições para edição deste ano

Estão abertas as pré-inscrições para expositores interessados em participar do Dia do Brasil no Porto 2026, evento que reúne a comunidade brasileira na cidade e propõe uma programação voltada à cultura, gastronomia e serviços. A iniciativa, organizada pela Batucada Radical, pretende selecionar marcas e empreendedores que queiram integrar a próxima edição.O encontro está marcado para o dia 6 de setembro de 2026, um domingo, no Porto, e costuma atrair milhares de pessoas. As pré-inscrições começaram em 20 de abril e seguem abertas até 17 de maio. A lista de selecionados deve ser comunicada no dia 8 de junho, por e-mail, com orientações e envio do contrato de participação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!De acordo com a organização, o processo de seleção busca garantir diversidade de ofertas e equilíbrio entre os participantes, com o objetivo de proporcionar uma experiência variada ao público. A participação está aberta a iniciativas nas áreas de gastronomia, produtos e serviços, desde que os candidatos cumpram os requisitos legais exigidos, como documentação fiscal regularizada e licenças específicas para cada atividade.O envio do formulário representa apenas uma etapa inicial do processo e não assegura a presença no evento. A confirmação depende da seleção e do cumprimento das condições contratuais estabelecidas posteriormente pela organização.Os interessados devem realizar a pré-inscrição até 17 de maio por meio de formulário online disponibilizado pela organização. O Dia do Brasil no Porto 2026 acontece em 6 de setembro, na cidade do Porto. Informações adicionais podem ser obtidas junto à organização pelo e-mail disponibilizado no processo de candidatura..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil Origem Week cresce e duplica número de expositores.Veja detalhes da Galeria Visit Brasil, exposição inédita em Portugal