Programa Integrar para o Turismo lança segunda edição com meta de formar mil imigrantes

No dia 1º de abril, serão abertas as inscrições para a segunda edição do programa Integrar para o Turismo. A iniciativa é voltada a imigrantes que vivem em Portugal e têm interesse em trabalhar nesse setor. A meta, neste ano, é formar 1.000 profissionais.Esta segunda edição foi lançada nesta manhã, 27 de março, ocasião em que foi apresentado um balanço do programa concluído no ano passado. Foram mais de 655 formados, dos quais aproximadamente 330 foram empregados pelas empresas após o estágio.O programa recebeu, no total, 5.754 candidaturas, a maioria de cidadãos e cidadãs do Brasil. Entre as mudanças desta nova edição está o aumento do tempo de estágio, que passa de um para três meses, divididos em etapas. Segundo Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, essa foi uma demanda das empresas, para que pudessem avaliar melhor o desempenho dos profissionais.No total, o programa terá duração de seis meses. A primeira fase da formação, nas escolas de hotelaria e turismo, ocorrerá de maio a agosto. Entre agosto e setembro, serão realizados os estágios. Depois, até dezembro, a formação continua, com estágios que podem se estender até janeiro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!De acordo com Carlos Abade, a necessidade de mão de obra no setor está em crescimento, o que reforça a importância de iniciativas como o Integrar para o Turismo. “Há uma necessidade cada vez maior de articulação entre o setor privado e o público, e este programa é particularmente elucidativo”, destacou.Há a meta de aumentar em 50% o número de vagas de estágio e, igualmente, em 50% a integração profissional. A nova edição contará com reforço nos conteúdos voltados à empregabilidade e à educação financeira, além do Instituto do Ensino e Formação Profissional (IEFP) como parceiro.Outro objetivo é reforçar a bolsa, com participação financeira das empresas parceiras. Estão mantidos os auxílios para uniforme, vale-transporte e alimentação, além do seguro de acidentes pessoais. De acordo com os organizadores, será ainda criada uma comissão de acompanhamento do programa, além de apoio personalizado aos alunos.As candidaturas estarão abertas até 30 de abril. Outra novidade é que o site contará com uma área reservada para cada candidato. Já a plataforma para as empresas ficará disponível de forma permanente, para que tenham acesso aos perfis dos candidatos.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Qualificados, mas barrados: estudo revela obstáculos estruturais ao emprego de imigrantes em Portugal.Governador do Banco de Portugal defende atração de imigrantes "licenciatura, mestrado, doutoramento"