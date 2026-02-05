Qualificados, mas barrados: estudo revela obstáculos estruturais ao emprego de imigrantes em Portugal

Imigrantes em Portugal são qualificados, mas são barrados no mercado de trabalho. Esta é das conclusões de um estudo realizado pelo Pré-Fórum das Migrações|Portugal, que identificou "falhas estruturais nos processos de reconhecimento de competências". Os especialistas propõem são necessárias medidas como facilidade no reconhecimento de diplomas, menos burocracia e maior apoio das instituições públicas e consulares. Foi elaborada uma série de recomendações para que as pessoas imigrantes possam ter mais acesso ao mercado de trabalho no país. Entre estas orientações, está a necessidade de definir de mecanismos automáticos de reconhecimento, a dispensa de apresentação de certificados de habilitações em contextos específicos (por exemplo, em cursos do programa Vida Ativa – QUALIFICA+ do IEFP) e a criação de exames específicos em inglês quando não haja acesso a diplomas.Imigrantes em Portugal são qualificados, mas são barrados no mercado de trabalho. Esta é uma das conclusões de um estudo realizado pelo Pré-Fórum das Migrações | Portugal, que identificou "falhas estruturais nos processos de reconhecimento de competências". Os especialistas propõem medidas como maior facilidade no reconhecimento de diplomas, menos burocracia e maior apoio das instituições públicas e consulares.Foi elaborada uma série de recomendações para que as pessoas imigrantes possam ter mais acesso ao mercado de trabalho no país. Entre essas orientações, está a necessidade de definir mecanismos automáticos de reconhecimento, a dispensa da apresentação de certificados de habilitações em contextos específicos (por exemplo, em cursos do programa Vida Ativa – QUALIFICA+ do IEFP) e a criação de exames específicos em inglês quando não houver acesso a diplomas."Os participantes defendem ainda a criação de parcerias institucionais que permitam certificar competências de migrantes, em modelos semelhantes a estágios profissionais, e a aceitação automática de diplomas de países de língua oficial portuguesa quando não estiverem em causa a saúde e a segurança dos utentes", destaca o comunicado.Outro espaço em que a diferença pode ser feita é nas empresas e nos centros de emprego. "As conclusões apontam para políticas que promovam ativamente a diversidade, a criação de sistemas de incentivos fiscais e contributivos que reconheçam boas práticas empresariais e a implementação de campanhas de sensibilização junto aos departamentos de recursos humanos", ressalta o texto.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para Diaby Abdourahamane, consultor na ComParte, Portugal "continua a desperdiçar" o talento imigrante. “As conclusões mostram que Portugal tem talento, competências e experiência a entrar pelas suas fronteiras todos os dias, mas continua a desperdiçar esse potencial por falta de processos simples e respostas ajustadas", pontua.Ao mesmo tempo, ele avalia que se trata de problemas com solução. "O que as conclusões nos mostram é que os obstáculos sentidos pelas pessoas migrantes são estruturais, conhecidos e perfeitamente solucionáveis. Reforçar o reconhecimento de competências, agilizar a entrada no mercado de trabalho e criar condições reais de participação é uma oportunidade estratégica para o país”, afirma.O consultor ressalta ainda a necessidade de "reduzir a exploração e a discriminação e apoiar programas locais de jornalismo de soluções para divulgar casos positivos". O processo participativo também aponta medidas específicas que podem melhorar as respostas públicas, como maior eficiência dos serviços da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), redução da burocracia e dos custos associados à regularização e maior ligação entre universidades e o mercado de trabalho.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.Professores brasileiros em Portugal criam associação para enfrentar entraves na carreira docente.Burocracia, xenofobia e mudanças nas leis motivam saída de estrangeiros do país