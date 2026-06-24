Um brasileiro foragido da Justiça foi preso pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na manhã desta terça-feira, 24 de junho. A detenção ocorreu na cidade de Santarém e foi executada pelo Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal.Contra o suspeito havia um mandado de detenção internacional emitido pelo Brasil. Ele é acusado do crime de estupro de vulnerável. Segundo a PSP, os crimes teriam ocorrido em 2022, em pelo menos dez ocasiões.A vítima era a enteada do suspeito, então com 14 anos. Na época, ele mantinha uma união estável com a mãe da adolescente. Após a prisão, o próximo passo será sua apresentação ao Tribunal da Relação de Évora.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O objetivo do mandado é viabilizar sua extradição para o Brasil. Caso seja condenado, a legislação brasileira prevê pena de prisão que pode chegar a 18 anos.Em comunicado, a PSP destacou a cooperação "estreita" com as autoridades brasileiras. "A Polícia de Segurança Pública, através de todo o seu dispositivo, mantém uma cooperação estreita com as autoridades internacionais no combate à criminalidade transnacional, reforçando o seu papel na deteção e interceção de indivíduos procurados pela justiça, reafirmando o seu compromisso e empenho permanente na proteção da comunidade, da segurança interna e do espaço europeu."amanda.lima@dn.pt .O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiro que matou ex-companheira em Portugal condenado a 20 anos de prisão e expulsão do país.Brasileiro condenado a 21 anos de prisão e expulsão de Portugal por matar jovem em Braga