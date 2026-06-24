Mandado foi cumprido pelo Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal da PSP.
Mandado foi cumprido pelo Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal da PSP.fFoto: Reinaldo Rodrigues
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Procurado pela justiça brasileira detido pela PSP em Santarém para extradição

O detido é acusado do crime de estupro de pessoa vulnerável, por ter cometido, no ano de 2022 e em pelo menos dez ocasiões. A vítima foi a enteada do suspeito.
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Um brasileiro foragido da Justiça foi preso pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na manhã desta terça-feira, 24 de junho. A detenção ocorreu na cidade de Santarém e foi executada pelo Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal.

Contra o suspeito havia um mandado de detenção internacional emitido pelo Brasil. Ele é acusado do crime de estupro de vulnerável. Segundo a PSP, os crimes teriam ocorrido em 2022, em pelo menos dez ocasiões.

A vítima era a enteada do suspeito, então com 14 anos. Na época, ele mantinha uma união estável com a mãe da adolescente. Após a prisão, o próximo passo será sua apresentação ao Tribunal da Relação de Évora.

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O objetivo do mandado é viabilizar sua extradição para o Brasil. Caso seja condenado, a legislação brasileira prevê pena de prisão que pode chegar a 18 anos.

Em comunicado, a PSP destacou a cooperação "estreita" com as autoridades brasileiras. "A Polícia de Segurança Pública, através de todo o seu dispositivo, mantém uma cooperação estreita com as autoridades internacionais no combate à criminalidade transnacional, reforçando o seu papel na deteção e interceção de indivíduos procurados pela justiça, reafirmando o seu compromisso e empenho permanente na proteção da comunidade, da segurança interna e do espaço europeu."

amanda.lima@dn.pt 

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