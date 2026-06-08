Brasileiro que matou ex-companheira em Portugal condenado a 20 anos de prisão e expulsão do país

Um ano depois do crime, a condenação: 20 anos atrás das grades para o brasileiro Gustavo Maciel, de 26 anos, que matou a ex-companheira em Portugal. O assassinato aconteceu no dia 16 de junho, em Setúbal, e teve como vítima a brasileira Iranilcy Oliveira, também de 26 anos.A pena foi por homicídio qualificado, uma vez que, diferentemente do Brasil, não existe o crime de feminicídio em Portugal. A informação sobre a pena de duas décadas, decretada pelo Tribunal de Setúbal, foi divulgada inicialmente pelo Correio da Manhã e confirmada pelo DN Brasil. A Justiça também acatou o pedido de expulsão do imigrante do país.Iranilcy, mãe de uma criança de nove anos, da qual Gustavo é o progenitor, foi morta com várias facadas, a maioria no pescoço. Apesar da condenação por homicídio qualificado, ele foi absolvido do crime de violência doméstica, embora a acusação tenha destacado os vários episódios de violência de Gustavo contra a vítima.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O crime aconteceu dentro da barbearia da qual ele era proprietário. Inclusive, o local era conhecido por ser frequentado por jogadores de futebol e esportistas brasileiros famosos no país. Os imigrantes se casaram ainda no Brasil, em 2018, e mudaram-se para Portugal.Em 2024, separaram-se, mas mantinham contato por causa do filho. No dia do crime, mais de um ano após a separação, a vítima contou que estava em um novo relacionamento. Foi isso que despertou a fúria do homem, que a matou.Após o assassinato, Gustavo entregou-se à polícia e estava preso preventivamente desde então. A família de Iranilcy teve que fazer uma vaquinha online para custear o velório e o enterro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Líder do PCC sai da prisão em Portugal após esgotar prazo de prisão preventiva.Brasileiro começa a ser julgado pelo assassinato do jovem Manu, em Braga