Vítima foi morta a facadas.
Vítima foi morta a facadas.Foto: DR
DN Brasil

Brasileiro que matou ex-companheira em Portugal condenado a 20 anos de prisão e expulsão do país

Crime aconteceu em junho do ano passado, no Centro da cidade de Setúbal.
Publicado a

Um ano depois do crime, a condenação: 20 anos atrás das grades para o brasileiro Gustavo Maciel, de 26 anos, que matou a ex-companheira em Portugal. O assassinato aconteceu no dia 16 de junho, em Setúbal, e teve como vítima a brasileira Iranilcy Oliveira, também de 26 anos.

A pena foi por homicídio qualificado, uma vez que, diferentemente do Brasil, não existe o crime de feminicídio em Portugal. A informação sobre a pena de duas décadas, decretada pelo Tribunal de Setúbal, foi divulgada inicialmente pelo Correio da Manhã e confirmada pelo DN Brasil. A Justiça também acatou o pedido de expulsão do imigrante do país.

Iranilcy, mãe de uma criança de nove anos, da qual Gustavo é o progenitor, foi morta com várias facadas, a maioria no pescoço. Apesar da condenação por homicídio qualificado, ele foi absolvido do crime de violência doméstica, embora a acusação tenha destacado os vários episódios de violência de Gustavo contra a vítima.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

O crime aconteceu dentro da barbearia da qual ele era proprietário. Inclusive, o local era conhecido por ser frequentado por jogadores de futebol e esportistas brasileiros famosos no país. Os imigrantes se casaram ainda no Brasil, em 2018, e mudaram-se para Portugal.

Em 2024, separaram-se, mas mantinham contato por causa do filho. No dia do crime, mais de um ano após a separação, a vítima contou que estava em um novo relacionamento. Foi isso que despertou a fúria do homem, que a matou.

Após o assassinato, Gustavo entregou-se à polícia e estava preso preventivamente desde então. A família de Iranilcy teve que fazer uma vaquinha online para custear o velório e o enterro.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Vítima foi morta a facadas.
Líder do PCC sai da prisão em Portugal após esgotar prazo de prisão preventiva
Vítima foi morta a facadas.
Brasileiro começa a ser julgado pelo assassinato do jovem Manu, em Braga
crime
Justiça
Brasileiros em Portugal
feminicídio
Diário de Notícias
www.dn.pt