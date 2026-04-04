Procura um emprego em Portugal? Siga estas dicas

Sites, indicações, bater de porta em porta…não há segredos na busca por emprego em Portugal. Mas algumas dicas podem ajudar. A primeira é entender a realidade atual do país: não é mais possível ir para Portugal sem visto, conseguir um emprego e depois se regularizar.As empresas também estão atentas a essa questão e raramente aceitam contratar pessoas sem documentação. Mesmo que você consiga uma vaga, não terá a possibilidade de obter um título de residência no país.Por outro lado, com visto ou título de residência, isso deixa de ser um empecilho. De modo geral, o inglês é exigido na maioria das profissões, principalmente em áreas de atendimento ao público, restaurantes e hotéis — setores onde a presença de mão de obra imigrante é maior. O currículo precisa estar atualizado e com informações claras.Sobre onde procurar vagas, um bom ponto de partida é o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que disponibiliza diversas oportunidades. Além do IEFP, também é possível procurar emprego em Portugal das seguintes formas:- Presencialmente: Não é incomum que empresas, principalmente lojas, coloquem placas de aviso nas portas com a mensagem "empregado, precisa-se". Nos centros comerciais é bastante recorrente, com a possibilidade de entregar o currículo pessoalmente e, quem sabe, já sair empregado.- Portais de Emprego: plataformas como Net-Empregos, Sapo Emprego e Indeed Portugal são bastante populares para divulgação de vagas em diversas áreas. É possível filtrar os resultados por localização, área de atuação e experiência exigida.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!- Grupos no Facebook: grupos específicos de vagas ou ainda em grupos de brasileiros no país existem muitas oportunidades disponíveis.- LinkedIn: muitas empresas portuguesas publicam suas vagas diretamente na plataforma, por onde também é possível fazer a candidatura. Ter um perfil atualizado na rede social é um ponto que pode favorecer os candidatos.- Empresas de recrutamento: existem diversas consultorias de recrutamento que ajudam brasileiros a encontrar empregos em Portugal, facilitando os processos burocráticos.- Sites de nicho: Dependendo da área de atuação, existem sites específicos que focam em setores como tecnologia, saúde, educação e turismo. Nesses casos, procurar por termos como "emprego para estrangeiros em Portugal" ou "vagas para brasileiros" pode ajudar a encontrar oportunidades mais direcionadas.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Entrei sem visto e consegui trabalho em Portugal. Posso me regularizar?.Governador do Banco de Portugal defende atração de imigrantes "licenciatura, mestrado, doutoramento"