Prêmio FIBE premia melhor trabalho acadêmico com 1.500 euros

A quarta edição do Prêmio FIBE aumentou os valores em dinheiro destinados aos melhores trabalhos de mestrado e doutorado. Os prêmios chegam a oito mil euros, sendo 1.500 euros concedidos ao autor da melhor tese de doutorado. A iniciativa é do Fórum de Integração Brasil Europa.As dissertações e teses inscritas precisam ser inéditas e devem ter sido aprovadas em qualquer instituição de ensino superior nos últimos 24 meses. Os trabalhos podem ser apresentados em português, inglês ou espanhol. O objetivo é promover a integração cultural e socioeconômica, bem como as ligações históricas, políticas e jurídicas entre o Brasil e a Europa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O prêmio quer também "valorizar estudos que aprofundem o entendimento dessas relações e ofereçam contribuições significativas para o diálogo e a cooperação internacional”, informa o regulamento. Há também uma distinção especial chamada “Imigração com Integração”, destinada a trabalhos sobre a imigração de brasileiros em Portugal.A escolha será feita por um júri composto por especialistas do Brasil e de Portugal. Entre os critérios de avaliação estão relevância, inovação, utilidade para o FIBE, qualidade técnica e qualidade da redação.As candidaturas devem ser realizadas até 30 de setembro, e os trabalhos precisam respeitar limites de extensão (até 300 páginas para mestrado e 600 para doutorado). A divulgação dos resultados ocorrerá até o dia 15 de novembro. Mais detalhes estão no edital.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Vitalino Canas: “Portugal é o eixo estratégico de integração”.Concurso escolar "Amigos do Brasil" está lançado e com inscrições abertas