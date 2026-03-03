Prêmio Estrela do Atlântico: confira quem venceu

Com um recorde de votação, foram conhecidos no domingo, 1º de março, vencedoras e vencedores do prêmio Estrela do Atlântico. Nesta terceira edição, mais de 60 mil pessoas votaram online. A gala de premiação no teatro Sá Bandeira, no Porto, também teve casa cheia.Idealizado pelo empresário Higor Cerqueira, o prêmio consolidou-se como um dos principais encontros culturais e sociais da comunidade brasileira em território europeu, celebrando trajetórias de imigrantes que se reinventaram e conquistaram espaço em diferentes áreas de atuação. “Com o Estrela do Atlântico, mostramos que a comunidade imigrante é organizada, relevante e parte ativa da sociedade europeia, contribuindo com trabalho, cultura e inovação para os países onde vive. Estamos muito felizes com o sucesso de mais uma edição do prêmio”, afirmou Cerqueira.Confira quem venceu em cada categoria:- Serviços de Excelência: Tattooanjos- Sabor e Gastronomia: Tempero de Mainha- Apoio Jurídico: Advogada Thamyres Farias- Inovação e Empreendedorismo: Elaine Paiva Hair Beauty l- Podcast e Informação: Podcast História de ImigranteClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!- Família Imigrante em Portugal: Ka em Portugal- Viagens: Becca Pires- Educação e Autodesenvolvimento: Nicolly Dias- Estilo de Vida em Portugal: Talitta Suescun- Família Imigrante na Europa: Bora com Tudo Portugal- Dicas pela Europa: Mikaelly Albuquerque- Alvorada: Luciana em Portugal- Comunicação Criativa: Kezzia Correa- Humor: Ray Melo- Dicas Portugal: Arthur Zenaideamanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.Reconhecimento de diplomas é prioridade, diz embaixador do Brasil em Lisboa.Consulados portugueses no Brasil vão deixar de aceitar pedidos de visto pelo correio