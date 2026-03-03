Foi a terceira edição da premiação.
Foi a terceira edição da premiação.Foto: Luana Bertino
DN Brasil

Prêmio Estrela do Atlântico: confira quem venceu

Gala realizada foi no Teatro Sá da Bandeira teve casa cheia e consagrou a entrega da premiação, que teve mais de 60 mil votos online.
Publicado a

Com um recorde de votação, foram conhecidos no domingo, 1º de março, vencedoras e vencedores do prêmio Estrela do Atlântico. Nesta terceira edição, mais de 60 mil pessoas votaram online. A gala de premiação no teatro Sá Bandeira, no Porto, também teve casa cheia.

Idealizado pelo empresário Higor Cerqueira, o prêmio consolidou-se como um dos principais encontros culturais e sociais da comunidade brasileira em território europeu, celebrando trajetórias de imigrantes que se reinventaram e conquistaram espaço em diferentes áreas de atuação. “Com o Estrela do Atlântico, mostramos que a comunidade imigrante é organizada, relevante e parte ativa da sociedade europeia, contribuindo com trabalho, cultura e inovação para os países onde vive. Estamos muito felizes com o sucesso de mais uma edição do prêmio”, afirmou Cerqueira.

Confira quem venceu em cada categoria:

- Serviços de Excelência: Tattooanjos

- Sabor e Gastronomia: Tempero de Mainha

- Apoio Jurídico: Advogada Thamyres Farias

- Inovação e Empreendedorismo: Elaine Paiva Hair Beauty l

- Podcast e Informação: Podcast História de Imigrante

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

- Família Imigrante em Portugal: Ka em Portugal

- Viagens: Becca Pires

- Educação e Autodesenvolvimento: Nicolly Dias

- Estilo de Vida em Portugal: Talitta Suescun

- Família Imigrante na Europa: Bora com Tudo Portugal

- Dicas pela Europa: Mikaelly Albuquerque

- Alvorada: Luciana em Portugal

- Comunicação Criativa: Kezzia Correa

- Humor: Ray Melo

- Dicas Portugal: Arthur Zenaide

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil
Foi a terceira edição da premiação.
Reconhecimento de diplomas é prioridade, diz embaixador do Brasil em Lisboa
Foi a terceira edição da premiação.
Consulados portugueses no Brasil vão deixar de aceitar pedidos de visto pelo correio
Brasileiros em Portugal
prêmio
Diário de Notícias
www.dn.pt