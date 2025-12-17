DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Registro da premiação em dezembro do ano passado.
Registro da premiação em dezembro do ano passado.Foto: yamada_fotografia
DN Brasil

Prêmio Estrela do Atlântico abre votações ao público nesta quinta-feira

Até o dia 27 fevereiro é possível votar online nas personalidades indicadas.
Publicado a

Abrem ao meio-dia desta quinta-feira, 18 de dezembro, as votações públicas para escolher os vencedores e vencedoras do Prêmio Estrela do Atlântico 2026. A votação é online e gratuita, pelo site da premiação, que foi criada pelo brasileiro Higor Cerqueira. O período de votação vai até o dia 27 de fevereiro.

No total, são 136 finalistas, nomeados a partir de mais de duas mil indicações. Os nomes já estão sendo divulgados nas redes sociais do prêmio. A votação é dividida por categorias como comunicação, cultura, inovação, educação, serviços e responsabilidade social.

A maior parte das pessoas nomeadas vive em Portugal, mas também há finalistas que residem em outros países europeus. “O formato foi pensado para refletir a diversidade da atuação dos brasileiros na Europa e para garantir que diferentes trajetórias tenham visibilidade e reconhecimento”, explica Cerqueira, em comunicado.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Esta será a terceira edição do prêmio e já se consolida como "uma das principais distinções dedicadas a brasileiros que se destacam em Portugal e noutros países da Europa". A festa é inspirada em premiações internacionais, com tapete vermelho e entrega de troféus, além de apresentações artísticas que valorizam a cultura brasileira.

A cerimônia de entrega dos prêmios está agendada para o dia 1º de março de 2026. O local da gala será o Teatro Sá da Bandeira, na cidade do Porto. “Queremos que cada nomeado sinta que está em um palco digno da sua trajetória e da história que construiu deste lado do Atlântico”, ressalta o imigrante. O evento é aberto ao público mediante a compra de ingressos, que já estão à venda no site do prêmio.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Registro da premiação em dezembro do ano passado.
Batucada Radical promove festa de Natal solidária sábado no Porto
Registro da premiação em dezembro do ano passado.
Brasileiros criam o Instituto UM, o primeiro ‘think-and-do tank’ de Portugal, com primeiro projeto sobre imigração
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt