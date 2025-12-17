Prêmio Estrela do Atlântico abre votações ao público nesta quinta-feira

Abrem ao meio-dia desta quinta-feira, 18 de dezembro, as votações públicas para escolher os vencedores e vencedoras do Prêmio Estrela do Atlântico 2026. A votação é online e gratuita, pelo site da premiação, que foi criada pelo brasileiro Higor Cerqueira. O período de votação vai até o dia 27 de fevereiro.No total, são 136 finalistas, nomeados a partir de mais de duas mil indicações. Os nomes já estão sendo divulgados nas redes sociais do prêmio. A votação é dividida por categorias como comunicação, cultura, inovação, educação, serviços e responsabilidade social.A maior parte das pessoas nomeadas vive em Portugal, mas também há finalistas que residem em outros países europeus. “O formato foi pensado para refletir a diversidade da atuação dos brasileiros na Europa e para garantir que diferentes trajetórias tenham visibilidade e reconhecimento”, explica Cerqueira, em comunicado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Esta será a terceira edição do prêmio e já se consolida como "uma das principais distinções dedicadas a brasileiros que se destacam em Portugal e noutros países da Europa". A festa é inspirada em premiações internacionais, com tapete vermelho e entrega de troféus, além de apresentações artísticas que valorizam a cultura brasileira.A cerimônia de entrega dos prêmios está agendada para o dia 1º de março de 2026. O local da gala será o Teatro Sá da Bandeira, na cidade do Porto. “Queremos que cada nomeado sinta que está em um palco digno da sua trajetória e da história que construiu deste lado do Atlântico”, ressalta o imigrante. O evento é aberto ao público mediante a compra de ingressos, que já estão à venda no site do prêmio.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Batucada Radical promove festa de Natal solidária sábado no Porto.Brasileiros criam o Instituto UM, o primeiro ‘think-and-do tank’ de Portugal, com primeiro projeto sobre imigração