Batucada Radical promove festa de Natal solidária sábado no Porto

Pioneira no movimento de blocos carnavalescos em Portugal, a Batucada Radical promove no próximo sábado, dia 20 de dezembro, uma festa de Natal solidária na cidade do Porto. A iniciativa ocorre a partir das 16h, na sede da associação, localizada no Centro Comercial STOP, e propõe uma celebração marcada pela música brasileira e pelo convívio comunitário, com foco no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.O espaço fica localizado na Rua do Heroísmo, número 333, onde funciona a sede da Batucada Radical. O evento é organizado pela própria banda e associação cultural, que no ano passado completou 30 anos de fundação. Ao longo destas mais de três décadas, o grupo se tornou referência nos desfiles de Carnaval e na criação de blocos carnavalescos, sendo um dos principais agentes na promoção da música popular brasileira em território português. Paralelamente, o grupo ampliou sua atuação para além do Carnaval, desenvolvendo atividades formativas e comunitárias.Com forte atuação cultural e social, a associação tem como objetivo divulgar e ensinar a música brasileira, apostando na música como ferramenta de integração social. O trabalho desenvolvido pelo grupo dá especial atenção a pessoas com menos recursos e menor acesso à educação musical, uma vertente que também orienta a proposta solidária da festa de Natal.Para participar da festa basta contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível ou itens de higiene pessoal. Mais informações podem ser consultadas através da página oficial do grupo, disponível através deste link.