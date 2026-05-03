Gilsons terão shows em Lisboa e no Porto em outubro, no encerramento da turnê mundial

Muito presentes em Portugal, o trio brasileiro Gilsons anunciou dois shows na terrinha para outubro, que marcam o encerramento de uma turnê mundial. As apresentações acontecem no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 17, e no Coliseu Porto Ageas, no Porto, no dia 18.Formado em 2018, o grupo reúne José Gil, Francisco Gil e João Gil, filho e netos de Gilberto Gil. A banda ganhou projeção ao misturar referências da música brasileira com elementos contemporâneos, transitando entre MPB, samba, pop, rap e influências baianas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com poucos anos de carreira, o trio consolidou uma base de público fiel, impulsionada por músicas como “Várias Queixas”, “Love Love” e “Devagarinho”. Em 2022, lançou o álbum Pra Gente Acordar e, no ano seguinte, venceu o Prêmio da Música Brasileira na categoria de melhor grupo de pop/rock.A relação com Portugal é recente, mas consistente. Em 2024, os Gilsons passaram pelo festival Vodafone Paredes de Coura e, em 2025, voltaram ao país para apresentação no Ageas CoolJazz, em Cascais. Agora, retornam com shows próprios em duas das principais casas de espetáculo do país.Informações sobre valores e início das vendas ainda não foram divulgadas para os próximos shows da banda por cá..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Porto receberá primeira edição do “São João Gomes”."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais