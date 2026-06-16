Presidente da Ordem dos Advogados afasta retomada do acordo de reciprocidade com o Brasil

A Ordem dos Advogados (OA) de Portugal não tem nenhum plano de retomar o acordo de reciprocidade com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A informação é do bastonário João Massano, em entrevista ao DN/DN Brasil. O advogado conversou com a reportagem durante a Grande Conferência do DN.É verdade que representantes das duas ordens estiveram reunidos recentemente em Lisboa, mas esse tema sequer foi mencionado. O que está em discussão é a realização de uma jornada deontológica para advogadas e advogados brasileiros que vivem em Portugal."No caso específico do Brasil, juntamente com a OAB, queremos conseguir ajudar os advogados brasileiros inscritos em Portugal a exercer melhor a advocacia e a estarem mais preparados para esse exercício", explica. Essas jornadas ocorrerão em data ainda a ser definida, entre o fim de agosto e o início de setembro."Nós estabelecemos um acordo para organizarmos, no fim de agosto ou início de setembro, umas jornadas em que, inclusive, esperamos contar com a presença do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti", destacou.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Segundo Massano, vários temas preocupam a entidade. "Vamos falar sobre os temas que mais nos têm preocupado no exercício da advocacia por advogados brasileiros em Portugal, nomeadamente a atuação em tribunal, o segredo profissional e os conflitos de interesses", elenca.Outro tema que desperta atenção é a publicidade de advogados nas redes sociais. "A questão da publicidade tem nos preocupado muito, porque, de facto, as redes sociais são, neste momento, verdadeiramente assustadoras. Temos que estabelecer limites e explicar aqueles que já estão previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados portuguesa", ressalta.Essa iniciativa com o Brasil também faz parte de uma estratégia mais ampla voltada aos demais países de língua portuguesa. "Nossos planos têm a ver com a voz lusófona, com a voz da advocacia lusófona. Assinamos um acordo com Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola, porque nossa ideia é afirmar a voz de Portugal e a voz portuguesa no mundo. E isso passa por estarmos todos juntos, aqueles que falam a língua portuguesa", detalhou.O acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal foi encerrado unilateralmente pela OA portuguesa em julho de 2023. Até então, profissionais inscritos na OAB estavam dispensados de realizar estágio e prova. Agora, advogadas e advogados que chegam do Brasil precisam passar por essas etapas para obter o direito de exercer a profissão no país.amanda.lima@dn.pt.\r\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Acordo que facilita equivalência de estudos escolares está em vigor, mas não na prática. Entenda.Psicóloga brasileira investiga impacto do fim do acordo entre Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal