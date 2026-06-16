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Presidente da Ordem dos Advogados afasta retomada do acordo de reciprocidade com o Brasil

João Massano afirma que não há nenhum plano de voltar com a medida e ressaltou que entidade está "preocupada" com pontos da prática dos brasileiros no país, como uso de redes sociais para publicidade.

A Ordem dos Advogados (OA) de Portugal não tem nenhum plano de retomar o acordo de reciprocidade com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A informação é do bastonário João Massano, em entrevista ao DN/DN Brasil. O advogado conversou com a reportagem durante a Grande Conferência do DN.

É verdade que representantes das duas ordens estiveram reunidos recentemente em Lisboa, mas esse tema sequer foi mencionado. O que está em discussão é a realização de uma jornada deontológica para advogadas e advogados brasileiros que vivem em Portugal.

"No caso específico do Brasil, juntamente com a OAB, queremos conseguir ajudar os advogados brasileiros inscritos em Portugal a exercer melhor a advocacia e a estarem mais preparados para esse exercício", explica. Essas jornadas ocorrerão em data ainda a ser definida, entre o fim de agosto e o início de setembro.

"Nós estabelecemos um acordo para organizarmos, no fim de agosto ou início de setembro, umas jornadas em que, inclusive, esperamos contar com a presença do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti", destacou.

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Segundo Massano, vários temas preocupam a entidade. "Vamos falar sobre os temas que mais nos têm preocupado no exercício da advocacia por advogados brasileiros em Portugal, nomeadamente a atuação em tribunal, o segredo profissional e os conflitos de interesses", elenca.

Outro tema que desperta atenção é a publicidade de advogados nas redes sociais. "A questão da publicidade tem nos preocupado muito, porque, de facto, as redes sociais são, neste momento, verdadeiramente assustadoras. Temos que estabelecer limites e explicar aqueles que já estão previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados portuguesa", ressalta.

Essa iniciativa com o Brasil também faz parte de uma estratégia mais ampla voltada aos demais países de língua portuguesa. "Nossos planos têm a ver com a voz lusófona, com a voz da advocacia lusófona. Assinamos um acordo com Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola, porque nossa ideia é afirmar a voz de Portugal e a voz portuguesa no mundo. E isso passa por estarmos todos juntos, aqueles que falam a língua portuguesa", detalhou.

O acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal foi encerrado unilateralmente pela OA portuguesa em julho de 2023. Até então, profissionais inscritos na OAB estavam dispensados de realizar estágio e prova. Agora, advogadas e advogados que chegam do Brasil precisam passar por essas etapas para obter o direito de exercer a profissão no país.

amanda.lima@dn.pt

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