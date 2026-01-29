Portugal paga bem? Eis a lista das profissões melhor remuneradas do mercado

O talento qualificado "continua a ser escasso" em Portugal, assim como também há falta profissionais técnicos e especializados para atender a uma "pressão no mercado", é o que afirma a empresa recutradora Manpower numa análise que projeta as oportunidades salariais para várias categorias de profissionais em 2026.Esta pressão tem sido causada, entre outros fatores, pelo crescimento da Inteligência Artificial e de outras tecnologias, por modelos de negócio mais complextos e também está ligada a um contexto de instabilidade geopolítica e econômica global.Com o mercado precisando de trabalhadores e de condições para reter estes talentos, quais serão então as profissões com os melhores salários? Eis a lista.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Cargos técnicos e especializadosEncarregado de Obra - 25.300€ - 39.900€/ ano: segundo a Manpower, "a procura por estes profissionais é constante, abrangendo obras públicas, privadas, reabilitações e infraestruturas, sendo valorizadas capacidades de liderança de equipas, gestão de recursos e conformidade com o orçamento, supervisão técnica e de execução de projetos, controlo de prazos e qualidade e garantia de segurança e saúde no trabalho.Técnico de Manutenção ou de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) - 21.600€ - 34.400€/ ano.Motorista de Pesados Internacional - 21.000€ - 32.200€/ ano.Mecânico Industrial - 25.200€ - 29.400€/ ano: a empresa afirma que "a procura por estes profissionais é mais elevada em setores como Indústria, Automóvel, Aeroespacial, Energia, Alimentar e Naval, sendo os perfis ideais os que incluem competências técnicas em mecânica, hidráulica, pneumática e elétrica, para além de capacidades de diagnóstico, leitura de diagramas, uso de ferramentas, metrologia e automação. O foco em segurança, resolução de problemas e atenção ao detalhe é também crucial."Programadores de Controlo Numérico Computadorizado (CNC) - 22.400€ - 25.200€/ ano: função, segundo a Manpower, valorizada nas indústrias de metalomecânica e moldes. "Dada a forte procura nestas indústrias, trata-se de uma profissão com oportunidades claras de progressão de carreira, exigindo formação contínua e domínio de softwares para bons salários e ascensão profissional.".Sustentabilidade da Segurança Social? Só com 1,3 milhão de novos trabalhadores até 2030, aponta estudo .Cargos de liderançaChief Finantial Officer (CFO): 90.000€ - 150.000€/ ano.Chief Technology Officer (CTO) e Chief Information Officer (CIO): 70.000€ - 150.000€/ ano.Diretor de Engenharia/Diretor Técnico: 90.000 - 130.000€/ ano.Diretor de Investment Banking: 75.000€ - 120.000€/ anoChief Information Security Officer (CISO): 70.000€ - 120.000€/ ano.Cloud Architect: 60.000€ - 95.000€/ ano.Engineering Manager: 65.000€ - 90.000€/ anoPlatform Engineer/Site Reliability Engineer (SRE): 60.000€ - 90.000€/ ano.Data Engineering Lead/Principal Data Engineer: 60.000€ - 85.000€/ ano.Diretor de Logística: 60.000€ - 80.000€/ ano..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Portugal fora das categorias de pressão migratória. O que explica a decisão de Bruxelas.Professores brasileiros em Portugal criam associação para enfrentar entraves na carreira docente