Portugal paga bem? Eis a lista das profissões melhor remuneradas do mercado
Cargos de chefia, técnicos especializados e funções no setor da tecnologia dominam ranking de posições com as melhores projeções salariais para 2026 feito pela Manpower Group.
O talento qualificado "continua a ser escasso" em Portugal, assim como também há falta profissionais técnicos e especializados para atender a uma "pressão no mercado", é o que afirma a empresa recutradora Manpower numa análise que projeta as oportunidades salariais para várias categorias de profissionais em 2026.

Esta pressão tem sido causada, entre outros fatores, pelo crescimento da Inteligência Artificial e de outras tecnologias, por modelos de negócio mais complextos e também está ligada a um contexto de instabilidade geopolítica e econômica global.Com o mercado precisando de trabalhadores e de condições para reter estes talentos, quais serão então as profissões com os melhores salários? Eis a lista.

Cargos técnicos e especializados

  1. Encarregado de Obra - 25.300€ - 39.900€/ ano: segundo a Manpower, "a procura por estes profissionais é constante, abrangendo obras públicas, privadas, reabilitações e infraestruturas, sendo valorizadas capacidades de liderança de equipas, gestão de recursos e conformidade com o orçamento, supervisão técnica e de execução de projetos, controlo de prazos e qualidade e garantia de segurança e saúde no trabalho.

  2. Técnico de Manutenção ou de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) - 21.600€ - 34.400€/ ano.

  3. Motorista de Pesados Internacional - 21.000€ - 32.200€/ ano.

  4. Mecânico Industrial - 25.200€ - 29.400€/ ano: a empresa afirma que "a procura por estes profissionais é mais elevada em setores como Indústria, Automóvel, Aeroespacial, Energia, Alimentar e Naval, sendo os perfis ideais os que incluem competências técnicas em mecânica, hidráulica, pneumática e elétrica, para além de capacidades de diagnóstico, leitura de diagramas, uso de ferramentas, metrologia e automação. O foco em segurança, resolução de problemas e atenção ao detalhe é também crucial."

  5. Programadores de Controlo Numérico Computadorizado (CNC) - 22.400€ - 25.200€/ ano: função, segundo a Manpower, valorizada nas indústrias de metalomecânica e moldes. "Dada a forte procura nestas indústrias, trata-se de uma profissão com oportunidades claras de progressão de carreira, exigindo formação contínua e domínio de softwares para bons salários e ascensão profissional."

Cargos de liderança

  1. Chief Finantial Officer (CFO): 90.000€ - 150.000€/ ano.

  2. Chief Technology Officer (CTO) e Chief Information Officer (CIO): 70.000€ - 150.000€/ ano.

  3. Diretor de Engenharia/Diretor Técnico: 90.000 - 130.000€/ ano.

  4. Diretor de Investment Banking: 75.000€ - 120.000€/ ano

  5. Chief Information Security Officer (CISO): 70.000€ - 120.000€/ ano.

  6. Cloud Architect: 60.000€ - 95.000€/ ano.

  7. Engineering Manager: 65.000€ - 90.000€/ ano

  8. Platform Engineer/Site Reliability Engineer (SRE): 60.000€ - 90.000€/ ano.

  9. Data Engineering Lead/Principal Data Engineer: 60.000€ - 85.000€/ ano.

  10. Diretor de Logística: 60.000€ - 80.000€/ ano.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
