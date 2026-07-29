As formas compridas, transparentes e recheadíssimas entregam logo. O ateliê da paulista Carolina Castilho recebe mais um festival de fatias de bolos, tendência brasileira que agora também é trend em Portugal. "Bombou no Brasil, está bombando aqui", conta a confeiteira ao DN Brasil."Já há algum tempo eu fazia slice cakes, aquelas fatias embaladinhas, mas surgiu a necessidade, até pedidos de clientes, para ter vários sabores aqui das fatias. Já é nosso segundo festival", diz a brasileira.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppCarolina tem um ateliê de confeitaria em Lisboa. Nos dias em que faz festival de fatias, traz a família e amigas para ajudar. Assim como no Brasil, por aqui também é a variedade que mais atrai a clientela. "Eu acho que a diversidade de sabores, sem dúvidas. Querem comer um doce, mas não querem comprar um bolo inteiro. Então nada como uma fatia, e poder experimentar vários sabores no mesmo dia. É tanto que hoje fizemos sabores fora do nosso menu habitual para abrir o leque para os clientes", explica..Os vídeos que mostram docerias lotadas nos festivais já tomam conta das redes sociais em Portugal. Na região metropolitana de Lisboa, Odivelas, Sintra e Cascais também já entraram na tendência. No Norte do país, Porto, Aveiro e Braga são exemplos de cidades onde as fatias também fazem sucesso.Também natural do interior de São Paulo, Adriana Araújo lembra ainda de um outro ponto bastante atrativo para os clientes. "Eu acho que chama a atenção pelo valor, as fatias são um pouco mais baratas do que eu vendo na loja. Os bolos são diferentes também, e quando faz fila chama a atenção, as pessoas ficam mais curiosas para comer" diz ao DN Brasil..As fatias em Lisboa custam em média cinco euros, é o preço que Adriana faz. Com uma loja de doces e salgados na capital, e agora participando também de feiras, a brasileira chega a triplicar o faturamento do dia quando faz festival. "No primeiro dia, foram duas horas e acabaram todos os bolos. Fomos aumentando, aumentando, já fizemos mais de 400 fatias de bolo", recorda.O sucesso dos festivais tem impacto econômico não apenas para quem faz os bolos. O português João Latas trabalha há 25 anos fabricando moldes e formas para confeitaria. Atualmente, tem demanda específica para os bolos compridos, das formas com a 'portinha' numa das laterais para que a retirada da fatia ocorra de forma mais prática. "Comecei a fazer estas formas através de algumas clientes que me pediram. Há coisa de três, quatro meses, foi um grande boom destas peças", relata ao DN Brasil..As formas são feitas de forma artesanal, uma a uma, na oficina de João Latas. A confecção deste novo produto já tem dominado os pedidos que ele recebe e dá sinais de que essa tendência segue em expansão. "Semanalmente, em média, são à volta de 50 formas destas. Tanto para Portugal, Espanha, diversos países, nós também enviamos", diz o latoeiro."Não estava a contar que estas formas viessem a revolucionar um bocadinho o mercado. Foi realmente um grande boom e estão aí para ficar", completa..\r\nO DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Os bastidores dos 10 mil pastéis brasileiros preparados para festival no Porto.Plataforma para terapia online dedicada a brasileiros no exterior atende em Portugal e mais de 40 países