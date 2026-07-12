O pastel brasileiro brilhou neste fim de semana no Festival da Comida Continente, no Porto. A chef carioca Michele Marques criou uma receita especial para o evento para "abraçar" os compatriotas que visitaram o festival. "Estou muito orgulhosa e muito contente. É uma honra estar aqui", disse a chef ao DN Brasil.A brasileira foi convidada pelo cozinheiro-chefe da rede, André Matos, para ser uma das estrelas do festival. O cozinheiro visitou o restaurante de Michele, no Alentejo, e ficou encantado com o pastel, feito com recheio de cação. "Eles foram lá e gostaram muito da ideia do pastel de cação e sugeriram que eu fizesse um pastel brasileiro mesmo, porque a gente também quer que o público do Brasil seja homenageado", destaca.Ao DN Brasil, André relata que o objetivo era justamente abraçar a comunidade brasileira por meio do pastel. "Era exatamente esse o grande desafio: fazer um prato simples, mas que chegasse ao coração. Sem querer ser demasiado poeta, mas essa era a verdade. Queríamos que as pessoas sentissem que estamos realmente e sinceramente fazendo algo genuíno pela comunidade", revela ao jornal.O profissional destaca ser fã da chef brasileira. "A Michele é uma cozinheira excepcional. Ela estudou tudo nos mínimos detalhes e, para nós, é uma honra tê-la conosco", afirma. Quem vê o prato, com duas unidades do salgado brasileiro acompanhadas de molho e salada, nem imagina o trabalho por trás da receita.Foram meses de testes na cozinha de Michele e também na cozinha-laboratório do Continente até chegar ao resultado final. Um dos maiores desafios era a quantidade de salgados: são mais de 1.200 por turno durante o festival, num total de 10 mil unidades em dois dias. Como mantê-los quentinhos e crocantes?A chef conta que, depois de acertar a massa, a fritura se tornou o principal desafio. "Testei várias temperaturas do óleo e também diferentes tempos de fritura", detalha. No fim, chegou ao ponto ideal: três minutos na primeira fritura e mais dois minutos na hora de servir.Para atender à demanda, foram preparadas cinco fritadeiras duplas, com 15 litros de óleo cada, além de um caldeirão de molho e uma geladeira exclusiva para as saladas. "É uma logística muito grande e estou muito feliz que as pessoas tenham gostado", comemora.Segundo Michele, muitos brasileiros imaginavam encontrar o tradicional pastel de feira, em formato quadrado. Ela explica que essa também era a ideia inicial, mas seria inviável produzi-lo em tão grande quantidade. "Optamos por esse formato, que é o pastel de festa. Pelo menos nas minhas festas de aniversário sempre tinha. É um prato muito afetivo", conta.Para os brasileiros, o prato foi um abraço. O casal Franklin Doria e Rafaela Cristina gostaram do sabor. "Bem saboroso, bastante recheado. A massa boa e o recheio é surreal", afirmou Franklin. "Nunca tinha comido um recheio tão bom", destaca.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para muitos portugueses, foi uma descoberta. Luís Mesquita provou o pastel pela primeira vez, influenciado pelo amigo brasileiro Derick Brito. "Está aprovadíssimo. Eu nem ia pedir, mas ele comprou e eu quis provar", disse à reportagem do DN Brasil.Água de coco e açaíO festival reuniu comidas de diversas culturas, com food trucks de diferentes especialidades, principalmente com o selo da cozinha Continente. A rede tem apostado cada vez mais em sabores brasileiros na marca própria. Um dos estandes era justamente o "Sabor Brasil", que registrou filas durante todo o festival devido à alta procura..O açaí, já bastante conhecido em Portugal, foi o campeão de vendas. A água de coco furado na hora, com frutos trazidos diretamente do Brasil, também fez sucesso entre o público, que buscava se refrescar e matar a sede no calor. Entre as outras opções estavam suco de melancia e pão de queijo.. No food truck das tradicionais bolas de Berlim, um dos sabores disponíveis era o de açaí, em parceria com a rede Oakberry. Para completar o festival, a música brasileira também marcou presença, com MC Kevinho no palco principal e outras atrações, como o Sambinha do Zé.O DN Brasil viajou a convite do Festival da Comida Continenteamanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."O Porto nos chamou e a gente aceitou". Bossa Market terá edição no Norte.Chef da maior rede de supermercados de Portugal fala sobre inspiração brasileira