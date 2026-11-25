Encontrar um profissional brasileiro no exterior pode depender de uma indicação em um grupo de WhatsApp, de uma publicação no Facebook ou de uma longa troca de mensagens até localizar alguém disponível. Foi justamente a partir dessa dificuldade que nasceu o "Contrate um Brasileiro", uma plataforma criada para reunir, em um só lugar, brasileiros que vivem fora do país e querem divulgar seus serviços.A ideia surgiu enquanto um casal de Santa Catarina pesquisava sobre a possibilidade de morar em Portugal. Nesse processo, percebeu que muitos brasileiros recorriam às redes sociais para oferecer e procurar serviços, mas enfrentavam dificuldades para encontrar publicações antigas ou localizar profissionais de acordo com a cidade e a área de atuação.Ao DN Brasil, a empreendedora Eloylia Gaulke destaca que o objetivo é ajudar os imigrantes. "Sempre soubemos que a mudança para outro país é desafiadora, do ponto de vista de adaptação cultural, de língua – que pensamos que igualmente ocorra em Portugal, tendo em vista a pronúncia, escrita e vocabulário diversos do que estamos acostumados –, de não ter mais a rede de apoio que temos no Brasil e nos sentirmos sozinhos, enfim, de não sentir o nosso jeito brasileiro de ser e viver", afirma.O portfólio de profissionais existe, mas está disperso. "Vimos que há muito talento ali, mas há muitos grupos – divididos por cidades, profissões, cada um com suas regras – e, além disso, depois de a pessoa achar onde quer postar, as publicações vão descendo rumo ao esquecimento", explica Eloylia.A proposta foi criar uma espécie de diretório digital, no qual os profissionais podem apresentar seus serviços e indicar as localidades onde trabalham. A busca pode ser feita por serviço e localização, mas também contempla quem presta atendimento online, independentemente do país onde está.A brasileira, natural de Joinville, em Santa Catarina, pretende se mudar para Portugal com a família no próximo ano. E a família é grande: marido, dois filhos, três gatos e dois cachorros, sendo um deles gigante, com mais de 60 kg. A plataforma também é uma forma de reunir recursos para essa mudança de país.O cadastro dos profissionais é feito por meio da criação de um perfil, com a descrição dos serviços e a indicação das modalidades de atendimento. Para quem procura contratar, a utilização é gratuita. Também é necessário criar uma conta gratuita para consultar as informações dos profissionais e iniciar uma conversa pelo chat da plataforma ou pelo WhatsApp.Os preços, prazos e condições de pagamento são acertados diretamente entre o cliente e o prestador de serviços. A empresa não faz a intermediação dos negócios nem cobra comissão sobre os valores contratados. Já os profissionais têm três meses gratuitos para experimentar a plataforma nesta fase inicial.O casal pretende continuar desenvolvendo o projeto depois da mudança para Portugal e, em uma etapa posterior, expandi-lo para outros destinos com presença significativa de brasileiros. A cidade portuguesa onde irão morar ainda não está definida. A família procura uma casa com espaço suficiente para todos os animais. Antes disso, o objetivo é consolidar a plataforma e chegar a 500 profissionais fundadores. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Quais vistos para morar em Portugal ainda podem ser solicitados no Brasil?.Plataforma para terapia online dedicada a brasileiros no exterior atende em Portugal e mais de 40 países