A maratona de Saulo Cardoso, brasileiro que levou o rodízio de churrasco a outro patamar em Lisboa

Na unidade Meat House do Fogão Gaúcho, situada na região do Saldanha, em Lisboa, o rodízio começa antes da primeira carne: a equipe, quase 100% formada por brasileiros, circula com tábuas e cortes no ponto certo, enquanto o buffet aparece como coadjuvante - do jeito que o paulista Saulo Cardoso acredita que um churrasco brasileiro deve ser em Portugal: com foco no fogo e na carne."Aqui tentamos subir um degrau no conceito de rodízio. O rodízio tradicional ficou com uma imagem “pesada”, então tentamos inovar: serviço em tábuas, carnes mais premium", inicia o proprietário do estabelecimento, que recebeu a reportagem do DN Brasil para um almoço na churrascaria. O caminho para chegar até ali foi longo. Saulo chegou a Portugal em 2004, durante a fatídica Eurocopa perdida pelos donos da casa para a Grécia. Vinha de São Paulo, onde trabalhava com o pai no setor de móveis. A decisão de sair do Brasil foi motivada pela vontade de mudar de vida e construir algo próprio, fora da zona de conforto..Nos primeiros meses, a realidade foi dura. Tentou emprego na área de origem, não conseguiu. Ficou semanas sem trabalho até aceitar o que apareceu: lavar panelas na Doca de Santo. “Era o que precisava para sobreviver. Nunca tinha mexido com cozinha”, lembra.A partir daí, Saulo subiu no ritmo do serviço. Das panelas passou às saladas, depois ao fogão. Em cerca de dois anos, já assumia mais responsabilidades. Quando o grupo decidiu expandir a Capricciosa e trouxe um chef italiano para formar a equipe, Saulo foi apontado como alguém que entendia não só de execução, mas de processo. "Cozinha é gestão. Compra, estoque, planejamento, fluxo de produção", explica. A experiência anterior na indústria de móveis ajudou a enxergar o restaurante como uma linha organizada, onde desperdício e descontrole custam caro. “Eu me destacava na parte das compras. Conseguia organizar melhor os processos", complementa.Acabaram por ser mais de 12 anos no grupo que, segundo ele, chegou a faturar cerca de 20 milhões de euros por ano e a empregar mais de 300 pessoas. O momento de ruptura veio quando os donos começaram a negociar a venda do negócio. Saulo poderia permanecer, mas optou por sair e iniciar sua própria caminhada empresarial. Brasileiro que é, optou por uma de nossas paixões: o churrasco.A trajetória do Fogão GaúchoFoi assim que, em 2017, ele, ao lado dos sócios Artur Silva e Renato Silva, abriu o primeiro restaurante próprio no Carregado, na região norte da Grande Lisboa. A decisão de abrir uma churrascaria veio da percepção de uma lacuna por aqui. Para ele, o rodízio brasileiro em Portugal estava desgastado, com algumas marcas antigas perdendo qualidade, pecando pelo excesso. “Eu não me sentia em casa quando ia a um rodízio aqui. Faltava identidade”, diz.Ele apostou que havia espaço para fazer diferente - com mais controle de qualidade, melhor gestão e cortes mais selecionados. Foi um dos primeiros a tentar reposicionar o rodízio com foco real na carne e não apenas na quantidade. O projeto deu certo: depois do Carregado vieram Carnaxide, Alverca e Odivelas. Em paralelo, Saulo voltou a um território que já conhecia bem dos tempos da Capricciosa: as pizzarias. O grupo também passou a investir em um conceito inspirado na tradição paulistana, com massa de fermentação lenta e ingredientes italianos, ampliando a operação para além do churrasco com as pizzarias San Paolo: hoje o grupo soma sete casas e cerca de 150 funcionários.Desde 2024, o projeto de Saulo chegada ao centro de Lisboa aconteceu com a Meat House, no Saldanha. Ali, Saulo decidiu dar um passo além. O buffet continua, mas não é o protagonista. O rodízio tradicional custa €26,95 e inclui picanha, maminha, alcatra com chimichurri, costela gaúcha, corações de frango e outros cortes. Já o rodízio premium, disponível por €30,95, reúne picanha premium, fraldinha, maminha, cupim, ribeye, entrecôte, contra filé, queijo coalho e abacaxi.Também há cortes individuais com buffet incluído, como picanha fatiada de 250 gramas por 21 euros, maminha por 18,95 euros e entrecôte por 22,50 euros.Um dos diferenciais da casa é o uso do grelhador Josper, equipamento espanhol a carvão que funciona como grelha e forno fechado ao mesmo tempo. O sistema mantém a brasa intensa e concentra o calor, o que dá à carne um sabor mais defumado e textura diferente da grelha tradicional. “É uma mudança grande no resultado final”, explica..Entre as principais carnes, Saulo conta trabalhar com com fornecedores da América do Sul, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda e frequenta feiras internacionais para negociar diretamente e reforça o que aprendeu ainda no início da carreira: “Comprar bem é o segredo. Se você compra bem, consegue manter qualidade e preço", resume.Ele evita tratar a expansão como corrida. “Não abrimos por abrir. O espaço tem que fazer sentido.” O mesmo raciocínio guiou a abertura recente de uma pizzaria do grupo e outros investimentos fora da restauração, como uma rede de academias.Na gestão da equipe, a maioria é brasileira, mas há portugueses e outras nacionalidades. Ele reconhece que a restauração é exigente e tenta organizar escalas menos rígidas. "Tentamos sempre ouvir os colaboradores e perceber como funciona melhor para cada um, horários, dias. É uma vida com um ritmo muito acelerado", pontua.Ao fim do almoço, depois de degustar peças como a picanha, maminha, costela, abacaxi com canela - e também buffet, porque ninguém é de ferro - Saulo, questionado sobre qual dica daria para o brasileiro que quer empreender no país, é direto: "Tem que ter muita vontade de trabalhar, de aprender e consciência de que, por aqui, é preciso ter consistência. É uma vida corrida, na verdade, uma maratona", conclui.Fogão Gaúcho - Meat HouseEndereço: Avenida 5 de Outubro 73DHorário: todos os dias, do meio-dia às 16h e das 19h30 às 23h.