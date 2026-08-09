Enquanto a criançada no Brasil retomou, essa semana, a rotina de estudos, já que agosto marca o início do segundo semestre letivo nas escolas por lá, em Portugal as férias seguem a todo vapor e apenas em setembro um novo ciclo de escolar vai começar.Até lá, os pais se desdobram para garantir que o tempo livre das crianças é bem aproveitado, conciliando com rotinas de trabalho apertadas. Em muitos casos, a salvação das famílias vem dos chamados 'campos de férias' ou 'ATL', definições que correspondem às colônias de férias no Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppCampo de férias vem do termo em inglês, summer camp, que, traduzindo, significa 'campo de verão', já que no hemisfério norte o verão vai de junho a setembro, período que é todo de férias escolares. Já ATL é a sigla para 'atividades de tempos livres'. Normalmente, as ATL são estabelecimentos que complementam a rotina das crianças com atividades extra-curriculares durante o período letivo regular, mas, nas férias, também podem oferecer programação especial.Abaixo, segue uma lista de sugestões para quem ainda precisa garantir atividades para a meninada..Férias no museuA rede de museus de Lisboa promove uma semana de passeios por alguns dos museus da cidade e pontos mais emblemáticos. "Já viveram a experiência de ser turista na própria cidade?! É um excelente exercício para conhecer lugares únicos", é a proposta da atividade.De 31 de agosto e 4 de setembro, para crianças a partir dos 6 anos. Informações aqui.KidchenUm campo de férias com aulas de culinária na temática Harry Potter. "Entre poções, aulas de Herbologia e muita magia na cozinha, preparamos os pequenos feiticeiros para um regresso às aulas cheio de sabor e autonomia", diz a divulgação.De 31 de agosto a 4 de setembro, em Lisboa, para crianças dos 5 aos 12 anos. Informações aqui.Oceanário de Lisboa'Férias debaixo d'água' é o nome deste programa que promete "observação de animais, storytelling, passeios de teleférico, conversa com os aquaristas, dança ou ioga, workshops de teatro, programação e ciência e muitos momentos criativos".Até 15 de setembro, para crianças dos 4 aos 12 anos. Informações aqui.Oficinas no Centro Cultural de BelémO CCB continua, até o final do mês de agosto, uma série de oficinas semanais diversas, para grupos dos 4 aos 6 anos e dos 7 aos 13, sempre com estímulo ao pensamento artístico.A próxima semana com vagas disponíveis começa em 17 de agosto. Informações aqui.Tubeline Surf SchoolAulas de surf combinadas com jogos e muita atividade ao ar livre. "5 dias de muito SURF, horário das 09h00 às 17h00 e imensas atividades à tua espera. Aprende a surfar, treina todos os dias e torna-te um profissional desta área!", lê-se no site.Até 11 de setembro, na Costa da Caparica, para crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos. Informações aqui..Campo Mais BarreiroAtividades para crianças dos 6 aos 12 anos residentes no município do Barreiro, organizadas pela Câmara Municipal, com visitar à Mata Nacional da Machada, à Praia de Alburrica e Avenida Bento Gonçalves, Parque da Cidade ou Piscina Municipal.De 17 a 28 de agosto. Informações aqui.Grow Tennis AcademyCom atividades em Lisboa e Sintra, a escola promove aulas de tênis, karatê, dança e muita diversão até com piscinas e trampolins. Para crianças dos 5 aos 14 anos.De 10 a 14 de agosto. Informações aqui.Eco Park OhanaEste campo oferece opções semanais com e sem estadia, porporcionando muito contato com a natureza, para crianças desde os 6 até os 15 anos. Até 4 de setembro, em Alcabediche, Cascais. Informações aqui.Fundação SerralvesNo Porto, a Fundação Serralves realiza oficinas temáticas semanais para crianças dos 4 aos 12 anos, visitando o Museu de Arte Contemporânea, a Casa de Serralves, a Casa do Cinema Manoel de Oliveira e o Parque de Serralves, "experiências incríveis na descoberta de artistas e suas obras, bem como da biodiversidade que coabita no Parque".Até 28 de agosto. Informações aqui..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Verão mais econômico: veja dicas para aproveitar Portugal gastando menos.Quase 40% das crianças têm excesso de peso e 44,7% consomem 'fast food'