Porto receberá primeira edição do “São João Gomes”

Um dos maiores artistas brasileiros da atualidade será a estrela do Festival do Forró no Porto. João Gomes estará no festival, que ocorre nos dias 29 e 30 de maio. Será também a primeira edição do São João Gomes fora do país.O festival, idealizado pelo cantor de forró, tem o objetivo de levar o ritmo raiz em todo o Brasil - e agora também fora dele, começando por Portugal. Mais do que a música, a festa leva o verdadeiro clima de uma festa de São João, leva “artesanato, culinária a pertencimento”.Mas a apresentação no festival de forró não será a única em Portugal nos próximos meses. O artista está confirmado no Coala Festival, em Cascais, que ocorre nos dias 30 e 31 de maio.João Gomes esteve recentemente em Lisboa, onde apresentou o espetáculo Dominguinho, que reúne os músicos Jota.Pê e Mestrinho. Todas os shows tiveram as sessões esgotadas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!João Gomes ganhou destaque nacional ao se tornar um dos principais nomes do piseiro, um estilo musical nordestino que mistura forró com influências mais modernas. Natural de Serrita, em Pernambuco, começou a chamar atenção nas redes sociais ao publicar vídeos cantando, até que suas músicas passaram a viralizar e alcançar um público cada vez maior. João Gomes conquistou rapidamente sucesso em todo o Brasil e o mundo, principalmente por retratar a vida nas canções, refletindo sua origem. Canções como “Meu Pedaço de Pecado” ajudaram a consolidar sua carreira, sendo reconhecido hoje como uma das vozes mais importantes da música no Brasil..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira