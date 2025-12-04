Portal da AIMA agora aceita pedidos de residência aos estudantes que já estão em Portugal - confira regras

Mais uma funcionalidade foi adicionada ao formulário de contato online da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Trata-se da possibilidade de solicitar um título de residência para quem concluiu o ensino médio em Portugal, faculdade, mestrado, doutorado ou um projeto de investigação. O anúncio foi realizado pela agência nesta quinta-feira, 04 de dezembro.No entanto, existem regras específicas. De acordo com a AIMA, no caso de estudantes universitários ou pesquisadores que “tenham terminado os seus estudos ou projetos de investigação em Portugal”, o título de residência tem o período máximo de um ano para “procurar emprego ou criar uma empresa em território nacional compatível com as suas qualificações”. O comunicado da agência ainda ressalta que “salvo casos excecionais, não são consideradas autorizações de residência emitidas ao abrigo de acordos de cooperação”. Ou seja, acordos entre universidades que permitam a mobilidade de estudantes ou pesquisadores, como existem entre universidades brasileiras e portuguesas.No caso de quem concluiu o ensino médio no país (aqui chamado de ensino secundário) não consta limitação no período permitido para a procura de emprego ou abertura do próprio negócio. O mesmo vale para quem fez a graduação completa (licenciatura), mestrado ou doutorado em Portugal.Esta nova funcionalidade vai ajudar estudantes que fizeram a graduação em Portugal e pretendem ficar no país, mas enfrentam dificuldades no agendamento para a troca do título de estudante por um documento abrangido por outro artigo da Lei dos Estrangeiros. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para fazer o pedido no portal, são obrigatórios os seguintes documentos:• Cópia digitalizada do passaporte;• Cópia digitalizada da autorização de residência;• Cópia digitalizada do comprovante de conclusão de estudos (ensino secundário ou conclusão de ensino superior – 1.º, 2.º e 3.º ciclos – e ou projeto de investigação);• Cópia digitalizada do contrato de trabalho ou prestação de serviços e declaração de abertura de atividade independente junto da Autoridade Tributária (Finanças);• Declaração do requerente que pretende usufruir do período máximo de um ano de procura de trabalho em Portugal, compatível com as suas qualificações;• Comprovante de inscrição na Segurança Social (NISS).A agência pontua que “todos os formulários submetidos que não estejam dentro do âmbito do presente assunto serão automaticamente desconsiderados”. Esta é a terceira novidade do formulário de contato em cerca de duas semanas.No final de novembro, o site passou a aceitar pedidos de agendamento para familiares de europeus e para imigrantes que possuem cartões com seis dígitos. O objetivo da AIMA é digitalizar cada vez mais os serviços.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Governo aprova novo regime de afastamento de cidadãos ilegais.PSP afirma que imigrantes à espera de decisão judical para CPLP podem receber notificação de abandono voluntário