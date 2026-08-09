O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerrou a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, dedicada a esclarecer tudo sobre o sistema eleitoral brasileiro e combater a desinformação, com a primeira edição da Corrida pela Democracia, realizada no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, neste domingo, 9 de agosto.Durante o evento, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, voltou a defender a confiabilidade do sistema eletrônico de votação do Brasil e destacou as iniciativas da Justiça para fortalecer o processo democrático. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Durante toda essa semana, não só o TSE, como os 27 TREs [Tribunais Regionais Eleitorais], se empenharam, não só no desmonte de urnas, mas também na tentativa de dar transparência de como funciona todo o nosso processo de votação. Fizemos exposições, votações simuladas em shopping centers, escolas públicas, logradouros e eventos como a Rio Innovation Week", disse o ministro, fazendo um balanço das ações.O ministro Nunes Marques declarou, ainda, que "desacreditar o sistema de votação é desconvidar o eleitor a comparecer às urnas".A semana começou com uma live em que uma urna eletrônica foi totalmente destrinchada, para mostrar o seu interior e funcionalidades. Durante a apresentação, vários pontos importantes sobre a segurança das urnas foram destacados, como a impressão da zerésima, que confirma que, naquele equipamento, não constava nenhum voto ao início do pleito, e o boletim de urna, que mostra quantos votos cada candidato obteve. Os dois documentos ficam sempre disponíveis para consulta no local de votação pelos eleitores e fiscais de partidos políticos.Para as eleições de outubro, vão ser utilizadas 563.910 urnas eletrônicas, de quatro modelos diferentes, mas todas com os mesmos elementos de segurança, inclusive as que são enviadas para as seções eleitorais no exterior. Lisboa é a cidade com o maior colegio eleitoral fora do Brasil e vai receber um número recorde de 100 equipamentos.É importante lembrar que os códigos-fonte das urnas e dos sistemas eleitorais estão abertos para inspeção desde 2 de outubro de 2025 e vão continuar até 4 de setembro deste ano, quando vai ocorrer a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais para as Eleições 2026.Saiba mais sobre a segurança das urnas eletrônicas no site do TSE..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..TSE mostra urna eletrônica por dentro. Lisboa vai receber o maior número de equipamentos enviados ao exterior.TSE cria conselho para monitorar desinformação e IA nas eleições brasileiras