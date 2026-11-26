O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Vinicius Marchese, se reuniu na capital portuguesa com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cargo que equivale ao de prefeito, Carlos Moedas. O objetivo do encontro foi trocar experiências sobre a preparação das cidades brasileiras para evitar alagamentos e inundações.Durante a reunião, que contou com a presença de engenheiros responsáveis pelo plano de drenagem de Lisboa, Vinicius Marchese apresentou a Carlos Moedas a Cartilha para Diagnóstico e Priorização de Infraestrutura Hídrica. O documento foi desenvolvido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP), que foi baseada no planejamento lisboeta.A publicação traz orientações para que gestores municipais identifiquem áreas críticas, organizem informações e estabeleçam prioridades de intervenção de acordo com as características de cada território. “O Plano Geral de Lisboa é um modelo exemplar para a engenharia mundial. Enquanto um em cada três municípios brasileiros não possui qualquer solução de drenagem, Lisboa nos mostra que a resposta vem com planejamento e continuidade. Transformar esse cenário no Brasil é um desafio que começa, fundamentalmente, na engenharia”, afirmou Vinicus Marchese em declaração enviada ao DN Brasil..O encontro com Carlos Moedas fez parte da agenda prévia à realização da 2ª Cimeira Bilateral 2026 do Confea e da Ordem dos Engenheiros de Portugal, nesta quinta-feira, 26 de novembro, em Coimbra, que vai aprofundar temas de cooperação entre as duas entidades. Entre as atividades, está prevista a conclusão dos trabalhos relativos ao Termo de Reciprocidade para atuação dos profissionais entre os dois países.Na primeira cimeira deste ano, em abril, o acordo entre as duas entidades, que permite o exercício profissional de engenheiros formados no Brasil em Portugal (e vice-versa) recebeu avanços voltados ao reconhecimento de acervo técnico e ao acesso dos profissionais brasileiros ao título de Engenheiro Sénior em Portugal.A comitiva do Confea permanece em Portugal até sábado (28). Na agenda vão ser realizadas ainda visitas técnicas a soluções portuguesas de mobilidade e infraestrutura, a visita à Universidade de Coimbra, e participação nas celebrações do Dia Nacional do Engenheiro, em Funchal, na Madeira, onde Vinicius Marchese receberá uma distinção internacional..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Alterações climáticas: Brasil e Portugal querem "criar capacidade de deixar às gerações futuras uma sociedade mais resiliente" .Lisboa conclui primeiro túnel do Plano Geral de Drenagem: 5 km contra cheias e desperdício de água