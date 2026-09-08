O ministro justificou a urgência da medida diante do que disse ser a “superlativa gravidade”.
O ministro justificou a urgência da medida diante do que disse ser a “superlativa gravidade”. Foto: Paulo Spranger
Política e Poder

Mendonça afasta Andrei Rodrigues da direção-geral da Polícia Federal

Ministro também afastou diretor de Inteligência da PF Leandro Almada.
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O ministro André Mendonça, relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta terça-feira (8) afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de suas funções. 

Mendonça também afastou preventivamente o diretor de Inteligência da PF, Leandro Almada. O ministro justificou a urgência da medida diante do que disse ser a “superlativa gravidade” e “ilicitude” da divulgação de “relatórios de inteligência” da PF pelo ministro Alexandre de Moraes, também do Supremo. 

O movimento ocorre após Moraes ter tornado público, na semana passada, um relatório da PF em que se sugere um possível direcionamento das investigações do caso Master contra desafetos políticos de Mendonça. O documento, contudo, não é assinado nem possui o cabeçalho da PF. 

"[O episódio] impõe a adoção de providências imediatas para evitar que as prerrogativas da magistratura, da advocacia pública e da própria atividade policial continuem sendo vilipendiadas”, escreveu Mendonça. 

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O ministro justificou a urgência da medida diante do que disse ser a “superlativa gravidade”.
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