Influenciadores brasileiros que se mudarem para Portugal com o objetivo de continuar divulgando bets serão penalizados. O aviso é do Presidente Lula, que proibiu as apostas na semana passada.“Agora mesmo, nós tomamos essa medida, alguns estão querendo ir para Portugal para transmitir de lá. Nós vamos pra cima. Porque, dessa vez, é o seguinte, não vai acontecer. Eu não vou permitir”, declarou em entrevista à TV Band. Lula também vai proibir, através de um projeto de lei, que a divulgação fora do país também seja proibida.O anúncio foi realizado pelo chefe de estado na passada sexta-feira, causando reações imediatas de influenciadores que vivem de publicidade nas redes sociais. Um dos mais conhecidos, Rico Melquiades, anunciou que se mudaria para Portugal.“Próximo mês eu não serei mais um cidadão brasileiro. Eu estou indo morar fora do Brasil, eu estou indo morar na Europa. Não vou mais residir no Brasil, eu vou morar na Europa, em Portugal”, afirmou Rico, em vídeo publicado na internet. O alagoano já fez publicidade para casas de apostas e chegou a depor na CPI das bets do Senado sobre contratos de influenciadores com empresas do setor.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Os apostadores terão até as 23h59 de 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores disponíveis nas plataformas. Quem não fizer o resgate nesse período receberá o saldo de volta por meio dos bancos que operam com as empresas de apostas, entre 9 e 14 de outubro. Os sites e aplicativos das bets deverão sair do ar a partir de 6 de outubro.Entre os dias 7 e 8, as empresas deverão informar aos bancos os valores mantidos nas contas dos apostadores, vinculados aos respectivos CPFs. A devolução dos saldos será feita integralmente por meio das instituições financeiras. Caso haja algum impedimento para a devolução, a Caixa Econômica Federal poderá intermediar o pagamento aos apostadores a partir de 14 de outubro. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..'Bets'. A eleição presidencial chega ao campo de futebol.Bets passam a ser proibidas no Brasil e apostador receberá saldo