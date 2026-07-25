Foi oficializada este sábado, 25 de julho, a candidatura de Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais brasileiras. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vai concorrer pelo PL (Partido Liberal).O atual senador, de 45 anos, foi o escolhido pelo pai, preso após ter sido condenado por tentativa de golpe e impossibilitado de concorrer. Esta é a primeira vez que o "01" disputa o mais alto cargo da política brasileira.O lançamento da candidatura ocorreu estádio Pacaembu, em São Paulo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto destacou que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o "principal responsável pelo crescimento" do partido e que foi respeitada a decisão do ex-presidente em indicar o filho para a eleição.O candidato ficou emocionado com os vídeos emviados pelos irmãos Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro - que vive nos Estados Unidos. O evento teve presenças ilustres, como do presidente argentino Javier Milei, além de militantes.O principal opositor será o atual Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos. Segundo as mais recente pesquisas, Lula tem 48% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro, numa eventual disputa pelo segundo turno.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppO senador de 45 anos enfrenta várias frentes de contestação que têm suscitado dúvidas e críticas em relação ao seu projeto político. O candidato possui ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente preso. Em maio passado, o portal Intercept Brasil revelou que o senador negociou diretamente com Vorcaro um financiamento de vários milhões de reais para a produção de um filme biográfico sobre o pai, o Dark Horse.A eleição está marcada para 04 de outubro. Portugal tem 134.797 eleitores aptos a votar. Lisboa se tornou o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, com 78.833 inscritos.Segundo o TSE, grande parte são jovens dos 30 aos 34 anos (13,8%). A maioria, 33%, com o ensino médio completo. E são principalmente mulheres, 57% do total. Além de Lisboa, em Portugal os brasileiros também votam na cidade do Porto, onde estão 35% do total do país, e em faro, que tem 6% dos inscritosVeja imagens da cerimônia de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro:.*Com Lusaamanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Flávio Bolsonaro procura mulher para compromisso eleitoral sério.Flávio vê Lula distanciar-se nas sondagens após escândalo com banqueiro corrupto