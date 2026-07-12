Priscila Costa, vereadora pelo PL em Fortaleza e que acaba de assumir vaga como deputada federal, participou, em Sintra, cidade na região metropolitana de Lisboa, do pré-evento de lançamento do Movimento Mulheres Conservadoras Portugal. O ato contou com a participação de Rita Matias e outras deputadas do Chega, partido da extema-direita portuguesa, além de várias influencers conservadoras dos dois países.Apontada como um dos pivôs da briga entre Michele e Flávio Bolsonaro, por causa da definição do candidato do PL ao Senado pelo estado do Ceará, Priscila Costa viajou a Portugal para "reafirmar o compromisso do Brasil com a defesa da vida e contra a legalização do aborto", conforme publicou no seu perfil no Instagram este sábado, 11 de julho. Um dia antes, ainda no aeroporto em Fortaleza, a vice-presidente do PL Mulher Nacional divulgou um vídeo de Flávio atribuindo a ela "uma importante missão", como definiu. "Você está decolando para o exterior para cumprir essa missão nobre também, em meu nome, para defender a vida", diz Flávio na mensagem.O vídeo foi visto como uma tentativa de minimizar a confusão interna no partido. No mesmo dia, o filho mais velho de Jair Bolsonaro participou, também na capital cearense, do lançamento da pré-campanha do deputado estadual Alcides Fernandes ao Senado.No vídeo em que disse ter sido "maltratada" e "humilhada" por Flávio Bolsonaro, feito no final do mês de junho, Michele citou que a vaga do PL-CE ao Senado seria para Priscila Costa, inclusive já tendo sido confirmada com Jair Bolsonaro. No entanto, o partido e Flávio optaram por Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes.Em PortugalSão poucas as informações disponíveis até o momento sobre o Movimento Mulheres Conservadoras Portugal. O encontro no qual Priscila Costa esteve presente, divulgado como um pré-evento de lançamento do movimento, foi realizado no Palácio Valenças, equipamento público pertencente à prefeitura (Câmara Municipal) de Sintra. Também participou como oradora a pré-candidata a deputada federal pelo PSB do Pará, Carol Resque.Os perfis do grupo foram criados nas redes sociais no começo do mês de junho. As publicações mostram que o movimento se aproxima dos discursos sobre valores de família, cristianismo e papel da mulher na sociedade que o PL propaga no Brasil, mas também o Chega em Portugal..Durante a sua intervenção, Priscila Costa defendeu a mesma pauta pela qual trabalha no Brasil, a proibição do aborto. "Algo que é facilmente percebido é como o Brasil tem sido reconhecido como essa muralha em defesa da vida do bebê contra o aborto. É claro que nós temos que melhorar e muito, temos que lutar e muito. Quando falamos de América Latina, a gente vê que Colômbia, Argentina e outros países têm avançado na ampliação das possibilidades de aborto", disse a deputada num vídeo publicado no seu perfil no Instagram após a participação no encontro em Sintra.Priscila Costa ainda criticou a "mentalidade abortista do povo europeu" ao afirmar que "infelizmente tem ganhado força, de forma que os países aqui também são amplamente tolerantes às possibilidades de aborto, com algumas exceções". O Movimento Mulheres Conservadoras Portugal anuncia o seu evento de lançamento oficial para o mês de novembro..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Faltam menos de três meses para as eleições presidenciais do Brasil; veja o calendário do TSE.Organização de fact check brasileira confirma liderança da extrema-direita em fake news eleitorais em Portugal