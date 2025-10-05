Poeta brasileiro radicado no Porto é semifinalista do Prêmio Jabuti

Residente na cidade do Porto, o poeta, fotógrafo e artista visual brasileiro, Jean Sartief, em Portugal desde 2019, é semifinalista do Prêmio Jabuti, a mais tradicional distinção literária do Brasil. Natural de Natal (RN), Sartief foi indicado na categoria Produção Editorial/Capa pelo livro de poemas Desrazão, e aguarda agora a divulgação dos finalistas, marcada para próxima terça-feira (7). Radicado no norte de Portugal há seis anos, Sartief afirma ter encontrado na cidade uma nova forma de pertencimento. Em alusão à escritora Agustina Bessa-Luís, costuma dizer que “o Porto não é só a cidade em que vive, mas a cidade que escolheu para viver”. Além da escrita, o autor também se destaca na fotografia, área em que já acumulou prêmios em competições no Brasil e em Portugal, e com a qual lançou o livro EntreRios, em parceria com a artista e editora Rita Machado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em 2023, Sartief publicou em Portugal Difíceis Afetos, seu oitavo livro de poemas e o primeiro editado no país, pela casa editorial luso-brasileira Urutau. A obra foi apresentada durante a Feira do Livro do Porto, reforçando a ligação do autor com a cena cultural local.A capa de Desrazão, que lhe valeu a indicação ao Jabuti, combina elementos visuais de forte simbolismo: um ovo e um abridor de garrafas em composição minimalista. A imagem, segundo a proposta do autor, cria uma tensão entre fragilidade e aspereza, vida e morte, ampliando o sentido do título e dos poemas.Na 67ª edição do prêmio, criado em 1959, concorreram 4.530 obras em diferentes categorias. Após a lista dos finalistas na terça-feira, os vencedores serão conhecidos no dia 27 de outubro, em cerimônia no Rio de Janeiro. Vale lembrar que, no ano passado, outro brasileiro radicado em Portugal, Wladimir Paz, foi finalista do prêmio. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros criam a Língua Mátria, nova editora de livros dedicada a autores lusófonos."Feliz Ano Velho": Marcelo Rubens Paiva revive clássico autobiográfico em nova edição portuguesa