Plataforma brasileira oferece curso de inglês online para mulheres com custo social

O projeto “Plataforma Geni”, criado por brasileiras em Portugal, abriu inscrições para um curso de iniciação ao inglês, com aulas ao vivo e online, destinado a mulheres. De acordo com a iniciativa, as turmas serão compostas por, no máximo, 15 alunas, com aulas disponíveis às quartas-feiras, às 18h, e às sextas-feiras, às 9h.“A Plataforma Geni inicia o ano abrindo novas turmas de inglês pensadas especialmente para mulheres que querem ganhar confiança, autonomia e mais oportunidades por meio da língua inglesa”, destaca o projeto. As vagas são limitadas.O valor mensal é de 40 euros, com aulas semanais. “Este projeto tem como objetivo apoiar mulheres no desenvolvimento da proficiência em inglês, com aulas em grupo, 100% online, conduzidas de forma acessível, acolhedora e prática".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppEsta é uma série de projetos sociais desenvolvidos pela plataforma, com foco nos direitos das mulheres, na igualdade de oportunidades e na justiça social. “Se você quer aprender inglês em um espaço seguro, solidário e junto a outras mulheres, esta é a sua oportunidade”, destacam as organizadoras.As responsáveis enfatizam que apenas mulheres com real interesse nas aulas realizem a inscrição. “Pedimos que a inscrição seja feita somente se houver interesse e compromisso reais, para garantir a qualidade e a continuidade das turmas". As inscrições podem ser feitas aqui..amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Acolhimento e escuta: psicóloga brasileira cria grupo de apoio para mulheres em Lisboa.Integração e inovação cívica. ‘Fica, Imigrante’ é lançado esta segunda-feira em Lisboa