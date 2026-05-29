Pernambuco aposta em Portugal para retomar fluxo de turistas

Antes um destino certeiro para os portugueses, Pernambuco perdeu, nos últimos 15 anos, a preferência desse público. Mas está trabalhando para reconquistar esses visitantes. “O mercado português é um mercado para o qual o estado de Pernambuco ainda tem muito a contribuir, para que os portugueses voltem a vivenciar tudo o que o turismo pernambucano tem a oferecer”, afirma ao DN Brasil Diogo Beltrão, coordenador de comunicação do governo de Pernambuco.Diogo está em Portugal justamente para apresentar o destino ao país. Um roadshow com especialistas, voltado a operadores turísticos, foi realizado na noite de quinta-feira, 28 de maio, em Lisboa. “A gente precisa estar aqui, investindo cada vez mais, capacitando os agentes de viagem, para conseguir que esses voos continuem, perdurem, aumentem e, assim, levar cada vez mais portugueses para viver as experiências que temos lá no estado”, disse. Atualmente, Portugal tem voos diretos para Recife, saindo de Lisboa e do Porto.A comitiva que veio de Pernambuco contou com representantes da rede hoteleira, receptivos, companhias aéreas e operadoras de turismo. Foram apresentadas as novidades do destino, com apoio da Embratur, agência de promoção do turismo brasileiro.Segundo o coordenador, todos os destinos do Brasil estão em alta neste momento. “Hoje, com essa tendência do mercado, com essa onda favorável ao Brasil, identificamos o grande potencial que Pernambuco tem para voltar a receber turistas, não só pelas belezas naturais e praias paradisíacas, mas também pela nossa cultura”, analisa.. Ao sugerir um roteiro, o pernambucano destaca Porto de Galinhas, Fernando de Noronha, Recife e Olinda como destinos imperdíveis, cada um por razões diferentes. “Porto de Galinhas está muito diferente daquela Porto de Galinhas que os portugueses conheceram no passado. Hoje temos muitos hotéis, novos resorts; é o maior destino de resorts do Brasil. Temos vários resorts all inclusive, sendo um destino ideal para famílias, casais e pessoas de todas as idades”, conta.Sobre Fernando de Noronha, define o arquipélago como “uma pérola, um desejo do mundo inteiro conhecer”. De acordo com ele, as ligações aéreas tornam o destino ainda mais atrativo. “Está cada vez mais fácil chegar a Fernando de Noronha. Principalmente agora, com o Airpass lançado pela Azul, que permite chegar ao Recife e conectar vários destinos dentro do país, pagando uma taxa mínima, inclusive para voar até Fernando de Noronha”, explica.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Já a capital, Recife, é uma “parada obrigatória”, sendo igualmente indispensável esticar a viagem até Olinda. “Quando montamos um roteiro, geralmente sugerimos três ou quatro dias em Porto de Galinhas, dois dias em Recife e Olinda, e quatro dias em Fernando de Noronha. Esse é o roteiro perfeito para quem está com pressa”, detalha. Mas, se a pessoa tiver mais tempo, cada destino merece pelo menos quatro dias. Em relação ao clima, ele destaca que sol e calor não faltam. “Você pode vir o ano todo, porque estaremos lá esperando vocês com muito sol”, diz.Depois do roadshow, que já passou pelo Porto, o grupo retorna à Invicta para acompanhar o São João Gomes, que ocorre nesta sexta e sábado. São esperadas mais de 15 mil pessoas para celebrar, em Portugal, o São João mais “raiz” do Nordeste.amanda.lima@dn.pt.\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O turista no Brasil pode ir além das praias? Estado de Minas Gerais quer confirmar que sim.Em fevereiro tem Carnaval: verão brasileiro bate recorde de turistas europeus em 2026