O turista no Brasil pode ir além das praias? Estado de Minas Gerais quer confirmar que sim

Na próxima semana, um grupo de operadores de turismo da Alemanha vai embarcar numa "viagem de familiarização" rumo ao estado de Minas Gerais. O objetivo vai ser conhecer hotéis, restaurantes, monumentos culturais e mais experiências no segmento do turismo de luxo. A ação é promovida pela Embratur no âmbito do "Plano Brasis", estratégia de marketing turístico voltada ao público internacional, e foi apresentada durante a 1ª Conferência de Turismo e Negócios de Minas Gerais, realizada em Lisboa.O objetivo do evento foi abordar todo o potencial do estado como alternativa ao turismo tradicional de sol, praias e carnaval. Aliás, foi durante a época mais festiva do ano que a Embratur levou um grupo de jornalistas portugueses para Minas, para que vissem "um carnaval de rua espetacular que tem crescido muito no país", afirma ao DN Brasil Larissa Ushizima, coordenadora de negócios do escritório da empresa em Lisboa.Durante a conferência, organizada pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil - MG e pela Casa da América Latina, os operadores de turismo apontaram o que consideram ser um dos principais entraves para que o turista estrangeiro se desloque dentro do Brasil: o alto custo das passagens aéreas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No caso dos portugueses, que, segundo a Embratur, são os que mais permanecem no país, uma média de 18 dias, e que realizam um turismo também "de família", para visitar as suas raízes e parentes, o objetivo é fazer com que aproveitem atrações fora do circuito mais popular."Muitos desses portugueses visitam família, a gente está olhando aí mais de 50% e é inclusive uma das razões desse turista médio ficar um tempo prolongado no Brasil. Ele volta para uma visita familiar, volta para o Natal. A gente quer também que esse turista que vai visitar a família busque outros locais de veraneio, inclusive no próprio estado. Então, ecoturismo tem sido um segmento que a gente tem promovido. O próprio Inhotim. São essas viagens de um dia, viagens próximas para serem promovidas, mas a gente vê muito como um segmento de nicho, de certa forma", avalia Larissa Ushizima.Para o chefe do setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil em Lisboa, "praia realmente é insuperável", brincou, ressaltando o fato de ser mineiro, por isso a estratégia também deve passar por lembrar ao turista português que Minas também "é um pouco da história de Portugal".Luiz Felipe Rosa ainda chamou a atenção para a entrada em vigor do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, "a gente tem que ver os instrumentos desse acordo que possam nos ajudar a melhorar a malha aérea, a conecttivdade, investimentos em infraestrutura"..\r\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil brilha na BTL (fotogaleria).Portugal ultrapassa a França na emissão de turistas da Europa para o Brasil