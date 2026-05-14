AIMA é a agência responsável pelas emissões das Autorizações de Residência (AR).
AIMA é a agência responsável pelas emissões das Autorizações de Residência (AR).Foto: Reinaldo Rodrigues
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Pergunte ao Advogado. A AIMA pode cancelar minha autorização de residência?

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O advogado brasileiro André Lima responde, todas as semanas, a uma dúvida dos leitores e leitoras do DN Brasil sobre imigração. A desta semana, é se a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) pode cancelar a autorização de residência de um imigrante em Portugal.

Essa é uma dúvida que tem preocupado muitos imigrantes em Portugal, especialmente diante do aumento de notificações, revisões de processos e informações desencontradas nas redes sociais.

Mas afinal, a AIMA realmente pode cancelar uma autorização de residência?

A resposta é sim. Porém, isso não significa que o cancelamento possa acontecer de forma automática ou arbitrária.

A Lei de Estrangeiros portuguesa prevê situações específicas em que a autorização de residência pode ser revogada ou cancelada pela administração pública. Entre os motivos mais comuns estão a prestação de falsas declarações, utilização de documentos falsos, condenações criminais graves, ausência prolongada do território português ou a verificação de que os requisitos que deram origem à residência deixaram de existir.

Um dos exemplos mais frequentes envolve pessoas que obtiveram autorização de residência através de vínculos laborais fictícios, moradas inexistentes ou documentação irregular. Nestes casos, a AIMA pode instaurar um procedimento administrativo para analisar a legalidade da autorização concedida.

Outro ponto importante diz respeito ao tempo fora de Portugal. Muitos imigrantes acreditam que podem permanecer longos períodos no Brasil sem consequências. No entanto, a lei estabelece limites de ausência do território nacional, especialmente para titulares de autorização de residência temporária. Dependendo do caso, ausências prolongadas podem fundamentar o cancelamento do título.

Mas existe um detalhe fundamental: a AIMA não pode simplesmente cancelar uma residência sem garantir o direito de defesa do imigrante.

O Código do Procedimento Administrativo prevê o chamado direito de audiência prévia. Isso significa que, antes de uma decisão desfavorável definitiva, a pessoa deve ser notificada para apresentar defesa, documentos e esclarecimentos.

Na prática, muitas pessoas recebem notificações que causam pânico imediato, quando ainda existe a possibilidade de resposta administrativa e até de recurso judicial.

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Além disso, mesmo nos casos de decisão final desfavorável, a legislação portuguesa permite o recurso aos tribunais administrativos através da impugnação judicial, especialmente quando existem ilegalidades, violações do direito de defesa ou erros na apreciação do processo.

Outro ponto relevante é que cada situação deve ser analisada individualmente. Nem toda notificação significa perda da residência. Em muitos casos, é possível regularizar pendências, complementar documentação ou demonstrar que a pessoa continua a cumprir os requisitos legais.

O maior erro, nesses casos, é ignorar notificações da AIMA ou confiar apenas em informações genéricas divulgadas nas redes sociais.

Questões relacionadas à residência em Portugal exigem análise técnica e atenção aos prazos legais, pois muitas vezes o direito pode ser perdido simplesmente pela ausência de resposta dentro do prazo previsto na notificação.

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