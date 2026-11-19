Muitos brasileiros acreditam que, para morar e trabalhar legalmente em Portugal, precisam necessariamente conseguir uma oferta de emprego e um contrato de trabalho com uma empresa portuguesa. Mas essa não é a única possibilidade.Para quem deseja trabalhar por conta própria, prestando serviços, o Visto D2 pode ser uma alternativa para morar legalmente em Portugal.Existe, inclusive, uma confusão bastante comum sobre esse visto. Muitas pessoas acreditam que o D2 é destinado exclusivamente a empreendedores que pretendem realizar grandes investimentos, desenvolver projetos empresariais ou constituir uma empresa em Portugal antes de solicitar o visto.Mas não é bem assim. O Visto D2 também contempla profissionais que desejam exercer uma atividade independente, sem a necessidade de constituir uma empresa em Portugal.Para facilitar a compreensão, podemos fazer uma comparação com o MEI no Brasil, embora os regimes sejam diferentes. Em Portugal, é possível trabalhar como profissional independente, mediante a abertura de atividade nas Finanças e a emissão dos chamados recibos verdes, utilizados para faturar os serviços prestados.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Diversas atividades podem ser exercidas nesse regime, como consultoria, design, programação, marketing e outras formas de prestação de serviços. Entretanto, é importante esclarecer que nem toda atividade exercida por meio de recibos verdes permite, automaticamente, a obtenção do Visto D2.A possibilidade de solicitar o visto depende de uma análise individual, considerando a natureza da atividade, as qualificações do profissional e o cumprimento dos requisitos previstos na legislação portuguesa.Profissões regulamentadas, como advocacia, medicina e engenharia, também podem ser exercidas de forma independente. Nesses casos, porém, é necessário cumprir as exigências legais para o exercício da profissão em Portugal, incluindo o reconhecimento das qualificações e a inscrição na respectiva Ordem profissional, quando exigidos.Para solicitar o Visto D2 como profissional independente, o interessado deverá apresentar documentos que demonstrem a atividade que pretende exercer, como um contrato ou proposta escrita de prestação de serviços, além de comprovar os demais requisitos legais, incluindo os meios de subsistência.Outro ponto importante é que não basta entrar em Portugal como turista e abrir atividade nas Finanças para garantir uma autorização de residência. O caminho adequado é solicitar o visto ainda no Brasil, antes da mudança.Portanto, quem deseja morar em Portugal não precisa necessariamente depender de uma contratação por uma empresa, nem constituir um negócio para investir no país. Trabalhar como autônomo pode ser uma alternativa viável, desde que a atividade pretendida seja compatível com os requisitos legais e o interessado reúna as condições necessárias para solicitar o visto.O mais importante é compreender que o Visto D2 não se limita ao empreendedorismo. Ele também pode representar uma oportunidade para profissionais independentes que desejam construir sua vida e desenvolver suas atividades em Portugal..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Cheguei a Portugal com visto de trabalho. Posso mudar de empresa?