Os pedidos de Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros em Portugal atingiram um recorde em 2025. Segundo o relatório anual da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), foram registrados 22.614 solicitações.A média é de 62 pedidos por dia ao longo do ano passado. O total é o número mais elevado desde a criação da agência e mais de três vezes do ocorrido em 2019, quando foram contabilizados 7.320.Este estatuto permite aos cidadãos brasileiros residentes legalmente em Portugal ter os direitos civis, sociais e profissionais equiparados aos dos cidadãos portugueses, inclusive de ter um cartão de cidadão. Ao todo, foram 22.508 pedidos nesta modalidade. Outros 54 pedidos foram exclusivamente de Direitos Políticos e 52 combinaram as duas opçõess.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppOs pedidos de Estatuto de Igualdade vem crescendo nos últimos anos, apesar de uma queda pontual em 2022. Foram 7.320 em 2019, 7.532 em 2020 e 10.451 em 2021. Em 2022, o número recuou para 9.269, antes de voltar a subir para 9.826 em 2023. A partir daí, o crescimento acelerou: foram 18.752 processos registrados em 2024 e 22.614 pedidos em 2025, o maior número da série apresentada pela AIMA. Em seis anos, o volume mais que triplicou, acompanhando o crescimento da comunidade brasileira no país.O Estatuto de Igualdade faz parte do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre Portugal e Brasil, assinado em Porto Seguro, em 2000. A AIMA é responsável pela recepção, análise e emissão de parecer sobre as solicitações.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros receberam 115.709 novas autorizações de residência em Portugal em 2025. Comunidade tem mais de 490 mil pessoas.Nacionalidade por residência: espera chega aos 33 meses e Porto está sete meses atrás de Lisboa